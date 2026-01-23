FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ya disponible

Compartir Facebook

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, la edición extendida del ganador del premio al mejor juego de rol del año 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE, ahora está disponible para Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S y Xbox para PC con compatibilidad para Xbox Play Anywhere.

Con este lanzamiento Square Enix continúa esforzándose para hacer llegar sus juegos a un público más amplio. Empezando por FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, el proyecto remake de FINAL FANTASY VII al completo acabará llegando a Nintendo Switch 2 y Xbox Series X|S, además de a PlayStation 5 y PC. La tercera y última entrega de la trilogía, el colofón de todo, se encuentra actualmente en desarrollo.

El nuevo tráiler de lanzamiento de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE es un punto de entrada ideal para recién llegados y una reimaginación impresionante de una de las entregas más populares de la serie FINAL FANTASY. Rediseñado desde cero por los creadores más visionarios de la actualidad, combina tecnología punta y una nueva perspectiva para ofrecer una experiencia cinemática y emotiva. Su combinación de gráficos impresionantes, jugabilidad intuitiva y combate estratégico hace que lo disfruten tanto fans de toda la vida como recién llegados. Incluso quienes no conozcan la serie vivirán una historia atemporal que resulta épica y personal a partes iguales. Es una obra maestra moderna.

La nueva función «Mejoras del juego» facilitará la aventura más que nunca para quienes jueguen en Nintendo Switch 2 o Xbox. Esta función opcional incluye PM y VIT infinitos en todo momento, medidores de Límite y BTC infinitos durante las batallas, 9.999 de daño en cada ataque, adquisición de habilidades de armas más fácil y otras mejoras que agilizan la jugabilidad y permiten a los jugadores centrarse en la historia y en el combate híbrido. Quienes tengan curiosidad por iniciar su aventura en Midgar pueden probar la demo gratuita, que ya está disponible para ambas plataformas, pudiendo trasladar los datos de guardado al juego completo.

En FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, seguimos la historia de Cloud Strife, un antiguo miembro de SOLDADO convertido en mercenario que se adentra en Midgar, una ciudad alimentada por la energía mako, y presta su ayuda a un grupo de resistencia llamado Avalancha. En su lucha contra la siniestra Compañía de Electricidad y Energía Shinra, Cloud y sus camaradas acaban involucrados en un conflicto mayor con el destino del mundo en juego. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE viene en un lote con FF7R EPISODE INTERmission, una emocionante historia centrada en Yuffie Kisaragi, la ninja de Wutai, que se infiltra en la ciudad de Midgar durante los acontecimientos del juego principal.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ya está disponible para Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. También es posible descargar una demo gratuita en todas las plataformas y trasladar los datos de guardado. Más información: https://ffvii-remake-intergrade.square-enix-games.com/es-es/

