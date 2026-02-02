THEQUICKSHOT II ya está disponible
Vuelve el Joystick Retro Definitivo
Retro Games Ltd., en colaboración con PLAION REPLAI, anuncia queTHEQUICKSHOT II ya está disponible, recuperando uno de los joysticks más icónicos del mundo de los videojuegos para ordenadores domésticos. Este nuevo joystick ha sido fielmente recreado y diseñado con precisión para adaptarse el juego retro moderno.
Puedes ver el tráiler de lanzamiento
Lanzado originalmente a principios de los años 80, The QuickShot II se convirtió en unreferente de los juegos de ordenador doméstico. Ahora, THEQUICKSHOT II ha sido recreado para ofrecer la mismasensación inconfundible que los jugadores recuerdan, a la vez que solventa las limitaciones del hardware vintage con fiabilidad y capacidades modernas.
Diseñado para jugar, no solo para mostrarse, THEQUICKSHOT II está totalmente construido con microswitch, garantizando precisión y respuesta para cada movimiento direccional y botón de disparo. Esto garantiza un control preciso en ocho direcciones sin zonas muertas ni latencia, incluso para los juegos estilo arcade más exigentes.
El joystick incluye ocho botones de acción y funciones, proporcionando la funcionalidad completa de los mandos, junto con un botón de disparo automático rápido, una característica clave del original que ahora se ha incorporado a los estándares actuales. Las ventosas estabilizadoras permiten controlar con una sola mano, mientras que su refinada ergonomía y un generoso cable de 1,8 m. hacen que THEQUICKSHOT II sea ideal para configuraciones de juego actuales.
Fiel a la forma inconfundible, agarre y tacto del QuickShot II original, el diseño ha sido cuidadosamente preservado en lugar de reimaginado. Desarrollado por Retro Games Ltd., cuyas recreaciones de hardware son conocidas por su precisión y autenticidad, THEQUICKSHOT II ha sido diseñado para encajar de forma natural junto a sistemas retro modernos como THEC64, THEA500 y The Spectrum.
THEQUICKSHOT II es compatible con la mayoría de los juegos y sistemas informáticos populares y ya está disponible en las cadenas adscritas a la promoción con un PVPr de 34,99€
Quickshot es una marca registrada de Subvert Ltd utilizada bajo licencia. Leer artículo completo en Frikipandi THEQUICKSHOT II ya está disponible.