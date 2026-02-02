Madrid inicia una nueva temporada de sus ligas municipales de eSports, que suman ya más de 40.000 participantes

Compartir Facebook

Madrid in Game inicia una nueva temporada de sus ligas municipales de eSports, que suman ya más de 40.000 participantes

La capital inicia una nueva temporada de las Esports Series Madrid, su circuito municipal de eSports abierto y gratuito para toda la ciudadanía

Más de 40.000 jugadores han participado ya en la competición desde su inicio en 2023

Un ecosistema competitivo que se amplía en 2026 con la puesta en marcha de nuevos torneos anexos a las ligas, campeonatos de institutos y el ya tradicional evento híbrido de eSports y deporte tradicional Esports + Sports

Madrid in Game, inicia una nueva temporada de las Esports Series Madrid, las ligas municipales de eSports de la capital, que comenzarán el fin de semana del 14 de febrero con la primera jornada de las competiciones de League of Legends, Valorant y Clash Royale.

Esports Series Madrid mantendrá su estructura de ligas municipales con competiciones de League of Legends, Valorant, Fortnite y Clash Royale en la primera mitad de la temporada y con el añadido de Pokémon en la segunda mitad de 2026. Combina formatos online y presenciales para atraer a distintos perfiles de jugadores y seguir construyendo una comunidad activa a lo largo de todo el país.

Este proyecto pionero se ha consolidado como uno de los principales circuitos amateurs de eSports del país. Desde su puesta en marcha en marzo de 2023, las Esports Series Madrid han permitido acercar la competición electrónica a más de 40.000 jugadores, fomentando valores como el trabajo en equipo, la competitividad responsable y el desarrollo del talento en un entorno seguro y accesible.

Un ecosistema competitivo que sigue creciendo en 2026

Además de las ligas municipales, Madrid in Game continuará desarrollando en 2026 una programación de eventos de eSports que complementan la competición regular para impulsar y reforzar el ecosistema gaming de la ciudad.

Entre estas iniciativas destaca la Junior Esports, el campeonato de eSports dirigido a institutos madrileños y el ya asentado ‘Esports + Sports’, que se celebrará por cuarto año consecutivo. Un concepto que combina deporte tradicional y competición virtual en un mismo torneo. En sus dos primeras ediciones, la iniciativa apostó por el baloncesto, uniendo un campeonato 3×3 en pista con la competición en NBA 2K, con eventos celebrados en el Campus del Videojuego y en la Plaza de Colón, en pleno centro de Madrid. El pasado año, el formato evolucionó hacia el fútbol, combinando el juego real y el virtual, celebrándose en el marco de la MADCUP, uno de los grandes torneos internacionales de fútbol base que acoge la capital.

A esta programación se suman los campeonatos OPEN de la Esports Series Madrid, competiciones paralelas a las ligas municipales que permitirán incorporar nuevos títulos y modalidades de juego. Tras la buena acogida de su primera edición en 2025, con el videojuego EA Sports FC 25, los OPEN continuarán en 2026 como torneos puntuales que amplían las oportunidades de participación y ofrecen nuevos retos competitivos a la comunidad que frecuenta el Esports Center de Casa de Campo.

Las jornadas presenciales y las finales de las distintas ligas se celebrarán en el Esports Center del Campus del Videojuego de Madrid in Game, un espacio gratuito y abierto a la ciudadanía de lunes a domingo, equipado con ordenadores y consolas de última generación. Además de acoger la competición oficial, el centro permite a los jugadores entrenar, mejorar sus habilidades y conectar con otros miembros de la comunidad durante todo el año.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha puesto en valor el arranque de «una nueva edición de las Ligas municipales» y ha destacado «su sólida trayectoria», augurando que tanto jugadores como aficionados «vivirán intensamente la competición». «Estas ligas destacan por la emoción y el espíritu deportivo», ha añadido, señalando que «el Ayuntamiento de Madrid continúa potenciando el talento ligado al entretenimiento dentro la industria del videojuego».

Madrid in Game

Madrid in Game surge como una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y acompaña a las diferentes acciones centradas en promover la industria del videojuego y la gamificación en la capital para convertirla, así, en referente mundial del sector. Madrid entra en el juego para seguir potenciando la capacidad innovadora de la ciudad, de sus profesionales y ciudadanos a través de dos pilares estratégicos: Madrid Game Cluster, que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector, y el Campus del Videojuego, que cuenta con una incubadora/aceleradora de empresas, un centro abierto a la ciudadanía los siete días de la semana dedicado a los eSports y un pabellón para eventos.

La iniciativa está presente en ferias y eventos nacionales del sector, pero también ha estado presente en encuentros de referencia internacional como la Game Developers Conference de San Francisco, la Gamescom de Colonia o el Tokyo Game Show.