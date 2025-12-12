¿Qué videojuego gano el Game Awards 2025? Conoce a todos los ganadores en los Game Awards 2025. «And the winner is»Y el ganador es Clair Obscur: Expedition 33 gana el galardon
Con 29 categorías, la ceremonia destacó a las producciones independientes, juegos en curso, experiencias móviles, VR/AR y eSports.
The Game Awards 2025: Lista completa de ganadores por categoría. Os dejamos el vídeo de la ceremonia si te lo perdistes
La nueva edición de The Game Awards se realizó la noche del 11 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en un evento que concretó a desarrolladores, actores de doblaje, estudios, figuras de la cultura popular y miles de espectadores conectados a través de múltiples plataformas digitales.
La ceremonia, conducida por Geoff Keighley, presentó anuncios (como la llegada de Leon a Resident Evil: Requiem), adelantos exclusivos y la entrega completa de premios que reconocen a lo más destacado de la industria durante 2025.
Clair Obscur: Expedition 33
Un videojuego RPG en el cual lideras a un equipo con una misión en expecifico detener a La Pintora, el nombre de una entidad que cada año elimina a todas las personas que alcanzan la edad señalada en un monolito; y ahora la cifra marcada es 33.
Para lograrlo tienes que recorrer el mundo inspirado en la Belle Époque (periodo de optimismo, prosperidad económica y florecimiento cultural en Europa), utilizando un sistema de combate particular para lograrlo.
Conoce la lista completa de ganadores y los momentos destacados de cada victoria a los premios más importantes de la industria.
¿Quiénes ganaron en los Game Awards 2025?
Juego del Año (GOTY)
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Mejor Dirección
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Mejor Narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill F
Mejor Dirección de Arte
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor Banda Sonora y Música
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33 (Alice Duport-Percier & Lorien Testard)
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Mejor Diseño de Audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill F
Mejor Interpretación
- Ben Starr
- Charlie Cox
- Erika Ishii
- Jennifer English (Clair Obscur Expedition 33)
- Konatsu Kato
- Troy Baker
Innovación y Accesibilidad
- Assassin’s Creed: Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Juego de Impacto
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Mejor Juego en Curso
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Mejor Apoyo a la Comunidad
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Mejor Juego Independiente
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor Debut Independiente
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Mejor Juego para Móviles
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Mejor Juego VR/AR
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Mejor Juego de Acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Mejor Acción/Aventura
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Mejor RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Mejor Juego de Lucha
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Mejor Juego Familiar
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: Crossworlds
- Split Fiction
Mejor Sim/Estrategia
- Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- The Alters
- Two Point Museum
Mejor Juego Deportivo/Carreras
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: Crossworlds
Mejor Multijugador
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Mejor Adaptación
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us: Season 2
- Until Dawn
Juego Más Anticipado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Creador de Contenido del Año
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Mejor Juego de Esports
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Mejor Atleta de Esports
- Brawk (Brock Somerhalder)
- Chovy (Jeong Ji-Hoon)
- f0rsakeN (Jason Susanto)
- Kakeru (Kakeru Watanabe)
- MenaRD (Saul Leonardo)
- Zyw0o (Mathieu Herbaut)
Mejor Equipo de Esports
- Gen.G – League of Legends
- NRG – Valorant
- Team Falcons – Dota 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends
- Team Vitality – Counter-Strike 2
La edición de 2025 mantuvo 29 categorías que abarcaron desde dirección y narrativa hasta música, diseño de audio, juegos independientes, producción continua, deportes electrónicos y entretenimiento adaptado.