La expansión Diablo IV: Lord of Hatred llega el 28 de abril. Juega ya con la clase paladín

La expansión Diablo IV: Lord of Hatred llega el 28 de abril/Juega con la clase paladín HOY MISMO

Hoy, en los The Game Awards, Blizzard Entertainment presentó Diablo IV: Lord of Hatred, el siguiente capítulo de la saga Age of Hatred y el enfrentamiento culminante con el mismísimo Mefisto. El 28 de abril de 2026 se lanzará la segunda expansión de Diablo IV, que trae una campaña de alto riesgo, dos nuevas clases formidables, importantes evoluciones en la jugabilidad y la revelación de la región más antigua y legendaria de Santuario: Skovos.

Los jugadores que realicen la precompra podrán zambullirse inmediatamente en la luz con el paladín, la nueva clase más solicitada de Diablo IV. El radiante campeón de la espada y el escudo, con el que puedes jugar hoy mismo, canaliza el poder sagrado para acabar con la oscuridad invasora de la maldad de Mefisto. Además, los jugadores podrán acceder de inmediato a Vessel of Hatred, la primera expansión de Diablo IV, con la compra de Lord of Hatred, y a la clase espiritualista, mercenarios y la tierra virgen de Nahantu.

Echa un vistazo al tráiler cinemático con la fecha de lanzamiento oficial de Diablo IV: Lord of Hatred, que se estrenó en exclusiva en los The Game Awards 2025

LA HISTORIA | Age of Hatred alcanza su clímax: las legiones del infierno ahora campan a sus anchas por Santuario, y cada presagio funesto apunta al plan que Mefisto tramó hace mucho tiempo. El demonio mayor cada vez está más cerca de los Estanques de la creación, y la humanidad tal y como la conocemos se encuentra al borde de la destrucción. Para detenerlo, el caminante debe recurrir a una aliada imposible cuyo regreso obliga a forjar una frágil alianza basada en la necesidad, no en la confianza.

CLASES NUEVAS | El paladín se alza, mientras otra se cierne sobre el oscuro horizonte: martillo, escudo y luz sagrada convergen en las manos del indomable guerrero sagrado de Diablo. Con habilidades icónicas como Martillo bendito, las auras, Ahínco y Furia celeste, y transformaciones divinas como la forma de Árbitro. Disponible ya mismo con la precompra.

Una segunda clase nueva aguarda en las sombras y traerá consigo un poder desenfrenado con el lanzamiento de Lord of Hatred en abril.

NUEVA REGIÓN | La primera civilización de Santuario te aguarda: el viaje para detener a Mefisto lleva a los jugadores a la región nunca antes vista de Skovos, cuna ancestral de la civilización de los Primogénitos y antiguo hogar de Lilith e Inarius. Ahora gobernado por el Oráculo y la reina amazona, Skovos combina costas volcánicas, bosques azotados por la lluvia, templos olvidados y ruinas erosionadas por el océano, y está repleto de nuevos demonios, mazmorras e historia.

ACTUALIZACIONES DEL JUEGO | Una experiencia de juego reforjada: la expansión Lord of Hatred introduce los cambios más significativos en el rediseño del juego de Diablo IV desde su lanzamiento:

Se ha rediseñado el árboles de habilidades con límites ampliados y nuevas variantes para cada clase. Un nuevo filtro de botín para una búsqueda de recursos selectiva. Se ha mejorado la creación con el regreso del cubo horádrico. Un nuevo y poderoso sistema de talismanes otorga bonus por conjunto a la configuración. Planes de guerra dirigidos por los jugadores para dar forma al camino del jugador en el final del juego. Odio de eco, un desafío interminable de hordas demoníacas que pone a pruebas las habilidades de los jugadores. Y una actividad más tranquila: pescar en las peligrosas vías fluviales de Santuario. Los jugadores que realicen la precompra tendrán acceso anticipado a la clase paladín, además de: 1 pestaña de alijo adicional, 2 casillas de personaje adicionales y 3 artículos decorativos de World of Warcraft.



EDICIONES DEL JUEGO: todas las ediciones de Lord of Hatred incluyen acceso inmediato a Vessel of Hatred, la primera expansión de Diablo IV. En la Deluxe Edition y la Ultimate Edition se incluyen mascotas, monturas, lotes de armadura, cosméticos, platino y mucho más. Encontrarás más detalles en este artículo del blog oficial de Diablo.

Blizzard también ha anunciado Diablo IV: Age of Hatred Collection, con el juego base y ambas expansiones, que se ha diseñado para los nuevos caminantes que se adentran en Santuario por primera vez. Lucha en Nahantu, Skovos y los confines del mundo con ocho clases únicas, entre las que se incluyen las nuevas: paladín y espiritualista. Una vez concluida la campaña, prepárate para enfrentarte a pruebas aún más difíciles en un final de juego exigente con progresión y juego cruzados.

¡La aventura sigue en Santuario!