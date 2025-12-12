Dosis doble de terror y acción en Resident Evil Requiem

Vive dos veces el terror y acción de Resident Evil™ Requiem con dos protagonistas Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy
Prepárate para una dosis doble de terror y acción cuando Resident Evil Requiem™ se estrene el 27 de febrero de 2026, en PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, con el destino de dos protagonistas – Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy – entrelazados mientras investigan una serie de extrañas muertes que podrían llevar a descubrir la verdad oculta tras el infame incidente de 1998 en Raccoon City. Anunciado en The Game Awards 2025, el legendario Leon S. Kennedy sube el nivel de acción al comenzar a investigar un cadáver encontrado en un hotel abandonado, el mismo hotel donde la analista del FBI Grace Ashcroft está investigando simultáneamente.
Los dos protagonistas de Resident Evil Requiem ofrecerá una combinación de jugabilidad que estremecerá a los jugadores y desatará adrenalina por todo el cuerpo, Leon enfrentándose a los desafíos con acción emocionante y trepidante, y Grace armándose de valor para enfrentarse a un escalofriante survival horror.
Puedes ver la acción trepidante en el tráiler completo aquí en YouTube
También se anunciaron novedades adicionales en The Game Awards, entre ellas:
- Abróchate el cinturón en un viaje legendario: Resident Evil y Porsche, el fabricante de vehículos de fama mundial que ha cautivado a entusiastas del automóvil en todo el mundo durante décadas, se unen para vivir el viaje de su vida. Juntas, las dos icónicas marcas estrenarán en el juego un Porsche Cayenne Turbo GT exclusivo que conducirá Leon, otorgando un coche legendario para un personaje legendario.
- Edición aún más deluxe: La edición Deluxe de Resident Evil Réquiem también incluye ahora tres trajes de Leon – Resident Evil 4, «Apocalipsis» y «Film Noir» – además de un escudo de la emblemática arma de la DSO.