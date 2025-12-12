Dosis doble de terror y acción en Resident Evil Requiem

Compartir Facebook

Vive dos veces el terror y acción de Resident Evil™ Requiem con dos protagonistas Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy

Prepárate para una dosis doble de terror y acción cuando Resident Evil Requiem™ se estrene el 27 de febrero de 2026, en PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, con el destino de dos protagonistas – Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy – entrelazados mientras investigan una serie de extrañas muertes que podrían llevar a descubrir la verdad oculta tras el infame incidente de 1998 en Raccoon City. Anunciado en The Game Awards 2025, el legendario Leon S. Kennedy sube el nivel de acción al comenzar a investigar un cadáver encontrado en un hotel abandonado, el mismo hotel donde la analista del FBI Grace Ashcroft está investigando simultáneamente.

Los dos protagonistas de Resident Evil Requiem ofrecerá una combinación de jugabilidad que estremecerá a los jugadores y desatará adrenalina por todo el cuerpo, Leon enfrentándose a los desafíos con acción emocionante y trepidante, y Grace armándose de valor para enfrentarse a un escalofriante survival horror.

Puedes ver la acción trepidante en el tráiler completo aquí en YouTube

También se anunciaron novedades adicionales en The Game Awards, entre ellas: