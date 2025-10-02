Compartir Facebook

Ghost of Yōtei llega hoy a PlayStation 5

Sucker Punch estrena la siguente entrega de la saga Ghost, inspirada en una época distinta y con una nueva historia.

Llega en formato físico y digital en exclusiva para PS5, además de una edición coleccionista y con dos ediciones limitadas de packs de PS5, así como DualSense y cubiertas a juego.

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia el lanzamiento mundial de Ghost of Yōtei, disponible desde hoy en exclusiva para PlayStation 5 (PS5). El título invita a los jugadores a sumergirse en una historia de venganza plasmada en un mundo abierto inspirado en el Japón feudal del 1600.

Basado en las ficticias tierras salvajes de Ezo, e inspirado en lo que hoy conocemos como Hokkaido, el título cuenta historia de Atsu, una joven marcada por la tragedia. Siendo solo una niña, un grupo de asesinos conocidos como los Seis de Yōtei le arrebata todo. Años después, convertida en una hábil cazadora y guerrera, Atsu emprende un viaje de venganza. En su camino encontrará aliados inesperados y vínculos que le darán un nuevo sentido a su propósito. Lo que comienza como una historia de venganza, se convierte en un viaje hacia algo mucho más profundo.

Os dejamos el gameplay del Ghost of Yōtei en State of Play 2025

El juego combina una narrativa envolvente con un sistema de combate ágil. Atsu no es samurái ni ronin, sino una superviviente que aprovecha todas las ventajas a su alcance para cumplir su misión. Sus enfrentamientos son fluidos y estratégicos, obligando al jugador a adaptarse a cada enemigo. El sistema de juego ofrece libertad para elegir entre combates cuerpo a cuerpo, tácticas de sigilo o ataques a distancia, todo ello con un arsenal variado y evolucionado de armas para ajustarse a cada batalla.

Con esta entrega, Sucker Punch ha creado un mundo rico en misiones y actividades que refuerzan la inmersión, además de una adaptación del sonido 3D y las funcionalidades del DualSense. Durante las noches, el jugador puede cocinar, comerciar o practicar con el shamisen, elementos que aportan realismo y preparación para las misiones. Todo ello está acompañado por una banda sonora compuesta por Toma Otowa, quien fusiona sonidos orientales y occidentales en una mezcla única que da vida a cada rincón de Ezo.

El juego ya se ha ganado la ovación de la crítica de medios especializados, alcanzando una puntuación de 87 en Metacritic.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento del Ghost of Yōtei llega hoy a PlayStation 5

Ghost of Yōtei – ediciones disponibles

Ghost of Yōtei – edición estándar (física o digital en PlayStation Store): PVPR 79,99€

(física o digital en PlayStation Store): PVPR 79,99€ Ghost of Yōtei – Edición Digital Deluxe: PVPR 89,99€, que incluye el juego base además de armaduras, mapas, y otros cosméticos y accesorios dentro del juego

PVPR 89,99€, que incluye el juego base además de armaduras, mapas, y otros cosméticos y accesorios dentro del juego Ghost of Yōtei – edición física coleccionista (PVPR 249,99€) incluye: todos los objetos del juego de la Edición Digital Deluxe, y una copia digital del juego, además de una réplica para exhibición de la máscara de Atsu. También se incluye una réplica del fajín de Atsu, con los nombres de miembros de los Seis de Yōtei, así como una réplica del Tsuba (la guarda del katana) de Atsu, forjada por su padre con la imagen de dos lobos gemelos. También incluye una bolsita con monedas e instrucciones para jugar a Zeni Hajiki, un juego de habilidad que podrás disfrutar dentro del mundo de Ghost of Yōtei. Completa el conjunto un árbol gynko de papel con un lobo en su base, y un set de cuatro tarjetas con ilustraciones.



Ghost of Yōtei cuenta además con un completo modo foto para capturar la belleza artística del mundo y los momentos más intensos de la aventura. Además, incluye voces en castellano y en japonés con sincronización labial adaptada, subtítulos y efectos visuales que homenajean el legado del cine nipón. De hecho, Sucker Punch ha incluido también el regreso del aclamado modo Kurosawa y el añadido de dos nuevos modos que homenajean a los artistas Takashi Miike y Shinichirō Watanabe: experiencias visuales y sonora que se puede activar en cualquier momento de la partida.

Desde hoy también están a la venta los productos de la edición limitada de Ghost of Yōtei de PS5 y periféricos:

Consola PS5 – Pack Edición Limitada Dorada Ghost of Yōtei.

Cubiertas de la consola PlayStation 5 (grupo de modelos slim) Edición Limitada Dorada Ghost of Yōtei.

Mando inalámbrico DualSense Edición Limitada Dorada Ghost of Yōtei.

Consola PS5 – Pack Edición Limitada Negra Ghost of Yōtei

Mando inalámbrico DualSense – Edición Limitada Negra Ghost of Yōtei.

Para más información sobre estas ediciones, puedes consultar el blog de PlayStation España.