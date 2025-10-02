State of Play: todos los anuncios de la última entrega

- PlayStation sorprendió con el primer tráiler de Marvel’s Wolverine, así como un nuevo y extenso tráiler de Saros.
- La compañía anunció nuevos periféricos y un listado de nuevos títulos y fechas de lanzamiento para los próximos meses.
Sony Interactive Entertainment (SIE) celebró anoche una nueva edición de State of Play, donde se desvelaron importantes novedades en torno a próximos lanzamientos, además de sorpresas relacionadas con nuevos periféricos. Entre los anuncios más destacados se encuentra el primer tráiler de Marvel’s Wolverine, la confirmación de la fecha de lanzamiento de Saros y la presentación de un nuevo DualSense conmemorativo por el 20º aniversario de God of War.
Puedes volver a ver el evento
Principales anuncios del evento:
- Primer tráiler de Marvel’s Wolverine: el nuevo título inspirado en el icónico superhéroe de Marvel mostró por primera vez su propuesta, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.
- Fecha de lanzamiento de Saros: el esperado título de Housemarque estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026 y desveló un espectacular nuevo metraje de casi 5 minutos.
- Nuevos accesorios de hardware: PlayStation presentó los altavoces oficiales para PS5, los nuevos PULSE Elevate,
- y un nuevo mando DualSense edición coleccionista con motivo del 20º aniversario de God of War, que estará disponible en PlayStation Direct y tiendas habituales. A partir del 3 de octubre, podéis reservar este emblemático mando que se lanza el 23 del mismo mes. Las reservas comenzarán el 3 de octubre de 2025 a las 10:00 hora local en la tienda oficial PlayStation Direct (donde esté disponible) y en otros distribuidores autorizados
Otros anuncios destacados:
- Nioh 3: la nueva entrega de la saga confirmó fecha para el 6 de febrero de 2026.
- Microsoft Flight Simulator: confirmada su llegada a PS5 con mejoras gráficas y soporte para PS VR2 en desarrollo.
- Zero Parades – For Dead Spies: primer vistazo a este alucinante RPG de espías de los autores del aclamado Disco Elysium.
- Battlefield 6: nuevo tráiler con un primer vistazo al multijugador masivo y combates a gran escala.
- Deus Ex Remastered: el clásico de culto regresa el 5 de febrero en una remasterización con gráficos mejorados y ajustes en la jugabilidad.
- Halloween: el título de terror basado en la icónica franquicia cinematográfica, desveló gameplay y fecha de lanzamiento para el 8 de septiembre de 2026.
- Last Epoch- Orobyss Expansion: el ARPG clásico anunció su futura llegada a PS5 con su mayor expansión hasta la fecha, incluyendo soporte completo de crossplay.
- The Seven Deadly Sins: Origin: RPG basado en el popular manga y anime.
- Sonic Racing: CrossWorlds – Mega Man DLC: se anunció un nuevo DLC que está disponible desde hoy mismo.
- Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered: desvelado el regreso de un clásico de acción táctica actualizado para la nueva generación el próximo 19 de marzo.
- Code Vein II: la secuela desveló fecha de lanzamiento para el 20 de enero.
- Let it Die: Inferno: el próximo 3 de diciembre llega este rogue-lite de supervivencia, un spin-off dentro del universo Let it Die.
- Chronoscript: The Endless End: se anunció un nuevo juego de aventuras y exploración con una original historia llena de misterios.
- Crimson Desert: nuevo tráiler con gameplay extendido y confirmación de lanzamiento para el 19 de marzo.
- Gran Turismo 7: Kazunori Yamauchi anunció que con motivo de los 100 millones de copias vendidas de la historia de la saga, los usuarios de GT7 podrán disfrutar de una actualización Spec III para el juego, que llegará en diciembre.
- PlayStation Plus: se desvelaron los nuevos juegos del mes para octubre (Alan Wake 2, Cocoon, Goat Simulator 3), así como nuevas incorporaciones al catálogo como The Last of Us Parte 2 y otros clásicos.
Para más información, consulta el blog oficial de PlayStation.