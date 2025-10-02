State of Play: todos los anuncios de la última entrega

Compartir Facebook

PlayStation sorprendió con el primer tráiler de Marvel’s Wolverine, así como un nuevo y extenso tráiler de Saros.

La compañía anunció nuevos periféricos y un listado de nuevos títulos y fechas de lanzamiento para los próximos meses.

Sony Interactive Entertainment (SIE) celebró anoche una nueva edición de State of Play, donde se desvelaron importantes novedades en torno a próximos lanzamientos, además de sorpresas relacionadas con nuevos periféricos. Entre los anuncios más destacados se encuentra el primer tráiler de Marvel’s Wolverine, la confirmación de la fecha de lanzamiento de Saros y la presentación de un nuevo DualSense conmemorativo por el 20º aniversario de God of War.

Principales anuncios del evento:

Primer tráiler de Marvel’s Wolverine: el nuevo título inspirado en el icónico superhéroe de Marvel mostró por primera vez su propuesta, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Fecha de lanzamiento de Saros: el esperado título de Housemarque estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026 y desveló un espectacular nuevo metraje de casi 5 minutos.

Nuevos accesorios de hardware: PlayStation presentó los altavoces oficiales para PS5, los nuevos PULSE Elevate,

y un nuevo mando DualSense edición coleccionista con motivo del 20º aniversario de God of War, que estará disponible en PlayStation Direct y tiendas habituales. A partir del 3 de octubre, podéis reservar este emblemático mando que se lanza el 23 del mismo mes. Las reservas comenzarán el 3 de octubre de 2025 a las 10:00 hora local en la tienda oficial PlayStation Direct (donde esté disponible) y en otros distribuidores autorizados

Otros anuncios destacados:

Para más información, consulta el blog oficial de PlayStation.