PlayStation Plus revela los juegos gratis en Playstation Plus de octubre 2025: «Alan Wake 2, Goat Simulator 3, Cocoon… y una bomba retro con The Last of Us Parte II»

En un movimiento que ha hecho vibrar a la comunidad PlayStation, Sony ha desvelado hoy los títulos que formarán parte del catálogo de PlayStation Plus durante octubre de 2025. Con una mezcla audaz de géneros que va del horror psicológico al caos sandbox, la oferta mensual se vislumbra como una de las más ambiciosas del año. La buena noticia no termina ahí: también se han confirmado adiciones al catálogo de juegos permanentes, con la llegada de The Last of Us Parte II (y su versión remasterizada) como gran carta de presentación, junto a clásicos que evocan nostalgia del pasado.

A continuación te contamos todos los detalles, qué esperar de cada título, qué implicaciones tiene para suscriptores de distintos planes y cómo esta oleada fortalece la propuesta de PlayStation frente a sus rivales en el terreno de los servicios digitales.

Los juegos mensuales de octubre: del suspenso al caos

Sony ha confirmado oficialmente que los juegos mensuales de PlayStation Plus para octubre serán Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon. Estarán disponibles para descarga desde el martes 7 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre para todos los miembros del servicio.

Alan Wake 2 — Suspenso, terror y narrativa retorcida

La esperada secuela de la saga narrativa regresa reforzada. En Alan Wake 2, los jugadores exploran un mundo plagado de misticismo, desapariciones y entidades oscuras, sumergiéndose en una experiencia que mezcla investigación, acción y terror psicológico. Con una ambientación madura y giros narrativos elaborados, este juego captura a quienes disfrutan de historias densas con atmósfera y tensión.

Este mes, Alan Wake 2 será la oferta de peso dentro del trío mensual.

Goat Simulator 3 — Caos puro, diversión sin límites

Para quienes prefieren desconectar y reírse un rato, Goat Simulator 3 trae uno de los enfoques más desenfadados del catálogo. Este sandbox absurdo permite jugar en solitario o con hasta cuatro participantes, generando caos, misiones ridículas y situaciones disparatadas. La gracia del título está precisamente en su descontrol y en no tomarse nada en serio.

Ha sido bien recibido por la comunidad como una bocanada de aire fresco.

Cocoon — Puzles en mundos entrelazados

Firmado por parte del equipo detrás de Limbo e Inside, Cocoon lleva al jugador a manipular niveles interconectados, saltando entre mundos dentro de otros mundos para resolver acertijos complejos. Su ambientación visual delicada y su mecánica basada en la exploración hacen que se convierta en un imprescindible para los amantes del género de puzles.

Su inclusión en el paquete mensual aporta un tono contemplativo y cerebral al conjunto.

Disponibilidad y condiciones

El periodo para reclamar estos juegos va desde el 7 de octubre hasta el 3 de noviembre . PlayStation

Una vez reclamados, permanecerán en tu biblioteca mientras mantengas activa tu suscripción a PlayStation Plus, según lo habitual.

Para quienes cuentan con el plan Premium, además habrá contenido extra: por ejemplo, Midnight Murder Club estará disponible como Game Trial durante una hora, permitiendo probarlo antes de decidir su compra.

Con esta combinación —terror sobrio, humor absurdo y acierto puzleril— octubre se convierte en un mes versátil para la base de suscriptores.

Grandes incorporaciones al catálogo: The Last of Us Parte II y clásicos

Más allá de los títulos mensuales de octubre, la noticia más comentada ha sido la incorporación de The Last of Us Parte II al catálogo permanente de PlayStation Plus. En concreto:

El 26 de septiembre fue la fecha en que The Last of Us Parte II (versión original de PS4) y The Last of Us Parte II Remastered (versión para PS5) se añadieron al catálogo de juegos de PlayStation Plus.

Con esta llegada, los suscriptores Extra y Premium ya pueden descargarlo o accederlo por vía streaming (dependiendo del plan) desde esa fecha.

La adición de The Last of Us Parte II representa un verdadero “refuerzo de catálogo” para PlayStation Plus. El título es uno de los más aclamados por crítica y público, con una historia emotiva, personajes complejos y un diseño narrativo memorable.

¿Qué ofrece la versión remasterizada?

La versión Remastered para PS5 incluye una serie de mejoras técnicas que elevan la experiencia:

Mejora gráfica de texturas, sombras y detalle en la distancia

Tiempos de carga reducidos

Uso del mando DualSense con gatillos adaptativos y vibración háptica

Modos adicionales, como un modo estilo roguelike llamado No Return, que permite jugar enfrentamientos con oleadas en zonas del juego con rejugabilidad

Esto permite que tanto nuevos jugadores como quienes ya conocían el juego puedan revisitarlo con una experiencia más pulida.

Clásicos que regresan

Pero Sony no se quedó ahí. Junto con The Last of Us Parte II, también se anunció que el catálogo de clásicos de PlayStation Plus recibirá nuevos integrantes:

Tekken 3 (PS1)

SoulCalibur III (PS2)

Tomb Raider Anniversary (PS2)

Aunque todavía no se ha revelado la fecha exacta de cada incorporación, estas adiciones apuntan a reforzar el componente nostálgico del servicio. En particular, la inclusión de títulos de la época de PS1 y PS2 podría atraer a viejos jugadores y amantes del retro, consolidando la propuesta del catálogo de clásicos con variedad.