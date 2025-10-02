Compartir Facebook

Celebra con el mando inalámbrico DualSense: edición limitada del 20.º aniversario de God of War el legado de Kratos

A partir del 3 de octubre, podéis reservar este emblemático mando que se lanza el 23 del mismo mes.

Como se ha revelado en el State of Play de hoy, este octubre se lanza el mando inalámbrico DualSense: edición limitada del 20.º aniversario de God of War. Este mando, diseñado para evocar la legendaria piel cubierta de cenizas y tatuaje escarlata del Fantasma de Esparta, rinde homenaje a Kratos, que ha representado un sinfín de papeles y afrontado innumerables desafíos en la antigua Grecia y los Nueve Reinos.

Celebra con nosotros dos décadas de God of War con un mando que encarna el viaje de Kratos a través de cuatro generaciones de consolas, dos sistemas portátiles y más de una docena de juegos, empezando por God of War de Santa Monica Studio para la consola PlayStation 2.

El director artístico asociado Dela Longfish de Santa Monica Studio nos da más información sobre el emblemático diseño de este mando, inspirado en Kratos:

«En honor al 20.º aniversario de God of War que se cumple este año, hemos querido celebrar este hito con un nuevo diseño para el mando DualSense. Mientras estábamos decidiendo la mejor manera de representar la serie, se nos ocurrió inmediatamente que la forma del mando era perfecta para el tatuaje con la letra omega de Kratos. «Independientemente del God of War que juegues, esta silueta en tinta roja sobre el fondo gris de su piel cubierta de cenizas es uno de los elementos más emblemáticos del aspecto de Kratos tanto en la saga griega como en la nórdica. Nuestro equipo se aseguró de representar estos dos tonos claves en la paleta de colores del mando de modo que todos los aspectos fueran un auténtico homenaje al diseño que ha definido a Kratos desde hace dos décadas. Esperamos que os guste este mando y os estamos increíblemente agradecidos por vuestro apoyo a Santa Monica Studio todos estos años!».

El mando inalámbrico DualSense: edición limitada del 20.º aniversario de God of War estará disponible en cantidades limitadas al precio de venta recomendado de 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £ / 12 480 ¥. Podéis reservarlo a partir de las 10 h hora local del 3 de octubre de 2025 en direct.playstation.com (donde esté disponible) así como en distribuidores globales participantes. La disponibilidad y la fecha de lanzamiento exacta pueden variar según el país o región.

Información de compra en direct.playstation.com

Podréis reservar el mando inalámbrico DualSense: edición limitada del 20.º aniversario de God of War a partir del 3 de octubre de 2025 a las 10:00 h (ET) en Estados Unidos y a las 10:00 h hora local en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo en direct.playstation.com, en cantidades limitadas.

Al comprar directamente desde PlayStation, disfrutaréis de envío gratuito el día del lanzamiento en los productos reservados que cumplan las condiciones. Para más información, visitad direct.playstation.com.