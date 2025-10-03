Gran Turismo 7 acelera hacia un nuevo rumbo: llega el anuncio de SPEC III y su llegada prevista en diciembre

La saga Gran Turismo continúa sorprendiendo. En una emisión del State of Play celebrado en septiembre de 2025, Polyphony Digital y Sony anunciaron oficialmente GRAN TURISMO 7 – SPEC III, la próxima gran expansión gratuita que promete redefinir la experiencia de conducción para los jugadores en PS4, PS5 y PlayStation VR2. gran-turismo.com

El anuncio no fue casual: coincide con la celebración de un hito importante para la franquicia. En junio de 2025, la serie Gran Turismo superó la barrera de los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo, y este update se presenta como un tributo ambicioso para los fans más acérrimos.

Os dejamos en trailer de presentación Gran Turismo 7 SPEC III

¿Qué traerá SPEC III?

El anuncio oficial detalla una buena cantidad de contenido nuevo y mejoras jugosas. Aquí el resumen más relevante:

Dos nuevos circuitos : Yas Marina Circuit, famoso escenario del GP de Abu Dabi, y el Circuit Gilles-Villeneuve de Montreal (Canadá), un clásico del calendario de la Fórmula 1.

Ocho nuevos autos : aunque solo se han revelado cuatro hasta ahora, se espera que el resto del listado se detalle conforme se acerque el lanzamiento. Entre los modelos mostrados figuran el Ferrari 296 GT3 , un coche tipo fórmula sin licencia oficial inspirada en diseños de F1 antiguos, el Mitsubishi FTO , y un Mine’s Skyline GT-R en su versión V-Spec N1.

Neumáticos Dunlop : una nueva colaboración que introduce neumáticos Dunlop con su propio modelo de comportamiento.

Data Logger : función destinada a los entusiastas del análisis de datos: permite comparar curvas de gas/freno/velocidad entre vueltas, superponiendo gráficas para optimizar tu conducción.

Aumento del límite del Collector Level : muchos jugadores han llegado al nivel máximo (CL 50), por lo que esta ampliación permitirá seguir progresando.

Invitaciones permanentes en Brand Central : las invitaciones de compra de ciertos autos ya no caducarán; se podrán desbloquear de forma permanente al subir de nivel de coleccionista.

Mejoras en Weekly Challenges, eventos en Circuit Experience, nuevas curaciones en Scapes, un nuevo “Menu Book Seasonal Menu”, una película de apertura renovada, y mejoras al modo online al fin.

En conjunto, se trata del paquete con mayor volumen de contenido añadido en un solo “spec” desde que GT7 está vivo.

¿Cuándo estará disponible?

Aunque no se ha dado una fecha concreta, todas las fuentes coinciden en que SPEC III llegará en diciembre de 2025. Gamespot y otras webs especializadas señalan que el update se identificará como Update 1.64.

Según especulan sitios como GTPlanet, podría aparecer durante o justo alrededor del evento Gran Turismo World Final en Fukuoka (programado para el 20-21 de diciembre), incluso coincidiendo con fechas navideñas. Por tanto, si tuviéramos que apostar, podríamos apuntar a mediados o finales de diciembre, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial del día exacto. Es decir que va a ser un gran regalo de navidad para los conductores más frikis.

Implicaciones para la comunidad

Para los pilotos virtuales más dedicados, esta expansión supone mucho más que nuevos autos y pistas. El Data Logger reintroduce una capa de análisis técnico que muchos extrañaban desde ediciones anteriores; el hecho de permitir invitaciones permanentes atenderá una de las quejas recurrentes de los jugadores, quienes muchas veces perdían autos deseados simplemente por no adquirirlos dentro del plazo estipulado.

El aumento del nivel máximo de coleccionista también es estratégico: incentiva a los usuarios veteranos a seguir explorando contenido, comprar autos nuevos y ampliar su colección. Además, las mejoras en desafíos semanales y eventos prometen mantener el ritmo de juego activo, renovado y más variado.

Por supuesto, habrá que estar atentos a detalles como el equilibrio del modelo de neumáticos Dunlop, cómo afectará al rendimiento de los coches ya existentes o si la introducción del Data Logger tendrá efectos en la comunidad online y las competencias.

Qué esperamos ver antes del lanzamiento

Un “road map” oficial más detallado con fechas concretas para el lanzamiento del DLC y partes del contenido progresivo.

Retrasos o ajustes finales según pruebas internas (algo habitual en expansiones grandes).

Promociones o eventos especiales dentro del juego que anticipen la llegada de SPEC III (por ejemplo, retos de calibración o mini-eventos previos).

Revelación completa de los otros cuatro autos (no mostrados aún) y sus stats finales.

Posibles cambios de balance, ajustes en el sistema de emparejamientos online, y mejoras de estabilidad para asegurar una transición suave cuando la actualización esté activa.

Con SPEC III, Gran Turismo 7 reafirma su compromiso de seguir evolucionando, apoyado por una base activa de jugadores tras más de tres años desde su lanzamiento oficial en marzo de 2022.Esta expansión gratuita no solo es un añadido de contenido, sino una declaración de que el juego aún tiene mucho que ofrecer a quienes buscan la conducción simulada más exigente.

En diciembre de 2025, los simracers tendrán la oportunidad de rodar en Yas Marina, atacar las curvas de Montreal, probar nuevos autos de alto nivel, y bucear entre curvas y neuronas con el Data Logger. El reloj está corriendo: prepárate para poner tu garaje a punto y seguir compitiendo al filo del derrape.

