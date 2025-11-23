Esta Navidad, Xbox llega cargada de historias para regalar y disfrutar en familia

Compartir Facebook

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada año, Xbox vuelve con propuestas que mezclan la pasión del gaming con ese toque de magia que convierte esta festividad en una de las más esperadas tanto para niños como para adultos.

En un momento en el que buscamos sorprender, estar con nuestros seres queridos y encontrarnos con lo que nos inspira y apasiona, Xbox te propone un catálogo que combina grandes historias para todo tipo de jugadores y accesorios para disfrutar en familia.

Con este espíritu navideño, queremos acercarte el entretenimiento a través de juegos de diferentes géneros o mandos diseñados con estilo, que pueden convertirse en el regalo perfecto para esta festividad:

The Outer Worlds 2 (disponible Día 1 en Game Pass) – La esperadísima secuela del premiado RPG de ciencia ficción en primera persona de Obsidian Entertainment. Como agente del Consejo de Administración Terráqueo, valiente y seguramente guapísimo, tendrás que descubrir el origen de unas brechas devastadoras que amenazan con destruir a la humanidad. Tu investigación te llevará a Arcadia, hogar de la tecnología de salto espacial, donde el destino de la colonia y de toda la galaxia dependerá de tus decisiones.Disponible a un PVP de 69,99 € en Xbox Store.

(disponible en Game Pass) – Como Hornet, la letal cazadora, explora un reino dominado por la seda y la canción. Capturada y llevada a este mundo extraño, prepárate para luchar contra poderosos enemigos y resolver misterios antiguos en tu peligrosa peregrinación hasta la cima del reino. Hollow Knight: Silksong es la esperada secuela del galardonado Hollow Knight. Descubre nuevos poderes, enfréntate a hordas de insectos y bestias y descubre secretos sobre tu naturaleza y tu pasado.Disponible a un PVP de 19,99 € en Xbox Store.