Hoy es el día ¡Call of Duty: Black Ops 7 ya está disponible en Xbox, PlayStation y PC! Vive el Black Ops más grande hasta la fecha con la nueva Campaña en Cooperativo, su ya cásico multijugador y el regreso de Zombies.



Activision se complace en anunciar el lanzamiento de Call of Duty®: Black Ops 7, la nueva entrega de la legendaria franquicia Black Ops, ya disponible en todo el mundo para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 y PC a través de Battle.net, Xbox on PC y Steam. Además, el juego también se encuentra disponible en planes seleccionados de Xbox Game Pass desde el Día Uno.

Trailer Call of Duty: Black Ops 7

Desarrollado por Treyarch en colaboración con Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7 ofrece una experiencia completamente nueva ambientada en el año 2035, retomando la historia tras los acontecimientos de Black Ops 2 y Black Ops 6. El desarrollo del nuevo Black Ops 7 ha tenido en cuenta las opiniones de los jugadores y Treyarch y Raven han llevado los límites —y su ambición— a nuevas cotas creando formas totalmente nuevas de jugar, como la Campaña en Cooperativo, Endgame, el mapa de Zombies por rondas más grande en la historia de Black Ops, Dead Ops Arcade 4, el sistema de Omnimovimiento de nueva generación y más.

Características principales

La campaña más innovadora en la historia de Black Ops:

los jugadores podrán formar equipo con sus amigos o jugar en solitario a la nueva Campaña en Cooperativo, una experiencia completamente inédita, con nuevas formas de jugar, progresión global en todos los modos por primera vez en la franquicia y la nueva experiencia Endgame.

los jugadores podrán formar equipo con sus amigos o jugar en solitario a la nueva Campaña en Cooperativo, una experiencia completamente inédita, con nuevas formas de jugar, progresión global en todos los modos por primera vez en la franquicia y la nueva experiencia Endgame. Endgame: Endgame ofrece una experiencia completamente nueva y compartida en la que la narrativa se desarrolla para los jugadores y sus escuadrones. Diseñada para ser altamente rejugable, los jugadores podrán explorar los vastos paisajes de Avalon, luchar a través de zonas de dificultad creciente y completar misiones dinámicas con sus equipos en partidas de hasta 32 jugadores en total.

Endgame ofrece una experiencia completamente nueva y compartida en la que la narrativa se desarrolla para los jugadores y sus escuadrones. Diseñada para ser altamente rejugable, los jugadores podrán explorar los vastos paisajes de Avalon, luchar a través de zonas de dificultad creciente y completar misiones dinámicas con sus equipos en partidas de hasta 32 jugadores en total. Multijguador único de Black Ops: c on 30 armas disponibles en el lanzamiento, 16 de ellas inéditas en la franquicia, los jugadores podrán disfrutar de 18 mapas desde el primer día: 16 mapas clásicos 6c6, incluidos 3 mapas icónicos que regresan de Black Ops 2, además de 2 nuevos mapas de gran escala 20c20. Todo ello acompañado de un nuevo nivel de realismo gráfico gracias al diseño de mapas de primera categoría de Treyarch. Los jugadores podrán experimentar el nuevo sistema de Omnimovimiento, armamento proveniente de un futuro próximo y el debut de Skirmish, un nuevo modo 20c20 que mezcla objetivos, vehículos y verticalidad en el gameplay.

on 30 armas disponibles en el lanzamiento, 16 de ellas inéditas en la franquicia, los jugadores podrán disfrutar de 18 mapas desde el primer día: 16 mapas clásicos 6c6, incluidos 3 mapas icónicos que regresan de Black Ops 2, además de 2 nuevos mapas de gran escala 20c20. Todo ello acompañado de un nuevo nivel de realismo gráfico gracias al diseño de mapas de primera categoría de Treyarch. Los jugadores podrán experimentar el nuevo sistema de Omnimovimiento, armamento proveniente de un futuro próximo y el debut de Skirmish, un nuevo modo 20c20 que mezcla objetivos, vehículos y verticalidad en el gameplay. Regresa Zombies: el legendario modo Zombies por rondas de Treyarch vuelve con Ashes of the Damned, el mapa de Zombies más grande de Black Ops hasta la fecha. Este modo trae consigo un nuevo sistema de vehículos Wonder Vehicle que lleva a los jugadores a través de una enorme variedad de nuevas ubicaciones. También regresan los mapas de supervivencia por primera vez desde Black Ops 2, junto con el nuevo modo Cursed, pensado para los jugadores más dedicados.

el legendario modo Zombies por rondas de Treyarch vuelve con Ashes of the Damned, el mapa de Zombies más grande de Black Ops hasta la fecha. Este modo trae consigo un nuevo sistema de vehículos Wonder Vehicle que lleva a los jugadores a través de una enorme variedad de nuevas ubicaciones. También regresan los mapas de supervivencia por primera vez desde Black Ops 2, junto con el nuevo modo Cursed, pensado para los jugadores más dedicados. Temporada 01: la Temporada 01 de Call of Duty: Black Ops 7, la primera temporada con más contenido en la historia de la franquicia, estará disponible el 4 de diciembre. Los jugadores podrán disfrutar del nuevo contenido de Campaña en Cooperativo dentro de Endgame además de nuevas experiencias, desafíos y recompensas; seis mapas 6c6 adicionales; tres nuevos mapas de Zombies; siete armas nuevas; y nuevos modos de tiempo limitado. Esta temporada también llegará a Call of Duty: Warzone y traerá consigo el nuevo mapa Haven’s Hollow Resurgence y dos nuevos puntos de interés en Verdansk: la nueva estación de señales y el regreso de Factory.

Uno de los juegos de este año.