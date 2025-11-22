Compartir Facebook

Hoy os dejamos el análisis de Anno 117: Pax Romana para PS5 Pro: una victoria estratégica con toga imperial

La saga Anno 117: Pax Romana, desarrollada por Ubisoft Mainz y publicada por Ubisoft Entertainment, desembarca finalmente en la era de la construcción urbana ambientada en la Antigua Roma, en concreto en el año 117 d.C., en pleno apogeo del imperio. Este nuevo enfoque histórico se traduce en una propuesta visual y jugable que potencia tanto la gestión estratégica como la ambientación. En este análisis nos centraremos específicamente en su versión para la consola PlayStation 5 Pro o PS5 c, valorando sus gráficos, jugabilidad y rendimiento, para ver hasta qué punto cumple las expectativas de un aficionado exigente al género.

Anno 117: Pax Romana, uno de los juegos de estrategia ambientados en el Imperio romano más ambiciosos que se hayan hecho nunca, ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna, Geforce Now, y Blacknut, además de para Windows PC (en Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect).

Ambientación y gráficos: el esplendor de Roma

Desde el arranque, Anno 117 Pax Romana saca partido de su ambientación histórica. El escenario del imperio romano, con sus colinas de Latium, sus costas y su expansión hacia territorios como Albion, brinda un lienzo estupendo para la construcción de ciudades. Ambientado en el año 117 DC y desarrollado por Ubisoft Mainz, el juego ofrece una experiencia de construcción que redefine el género. Por primera vez en la franquicia, los jugadores podrán elegir al personaje cuyo camino recorrerán en el modo narrativo Campaña: ¿será Marcus, un joven asediado por las dudas y escogido para probar su valía en un cargo plagado de decisiones difíciles, o Marcia, una joven que intenta tomar las riendas de su destino en tiempos de inestabilidad política? Como gobernador de Roma, sus elecciones afectarán a la vida de sus ciudadanos y redefinirán el significado del dominio romano.

El videojuego está desarrollado sobre el motor gráfico Empire Engine

En PS5 Pro, esta versión se siente estable en cuanto a presentación gráfica: texturas de alta resolución, buena iluminación, sombras suaves, reflejos creíbles en el agua, y detalles que favorecen la inmersión (personajes que se mueven, ciudadanos que realizan tareas, fauna, etc.). En análisis relativos a PC se ha destacado que “cuando paseaba en un barco, viendo los cambios de clima o el ciclo día-noche, me dejó siempre asombrado”. Si bien esas situaciones fueron descritas en PC, se trasladan sorprendentemente bien a consola gracias al hardware PS5 Pro, con tiempos de carga rápidos, buena fluidez y una sensación general de solidez visual.

Una de las mejoras reseñables es la libertad en el trazado urbano: permite construcción diagonal, lo que rompe la ortogonalidad de muchas entregas anteriores y abre nuevas posibilidades estéticas en la ciudad. En la pantalla grande, estos trazados diagonales permiten una disposición urbana que parece más “orgánica” y menos cuadriculada, lo que eleva el nivel estético de la ciudad y hace que el imperio tenga más vida.

En el apartado de interfaz y adaptabilidad para PS5, hay que reconocer que la experiencia es realmente buena. Aunque la UI no está tan pulida como en PC No deja de estás bien implementada

Jugabilidad: mecánicas profundas con acceso accesible

La mecánica central de Anno 117 gira entorno a la construcción y gestión de ciudades, expansión comercial y cultural, y toma de decisiones estratégicas en distintas provincias (Latium y Albion) que presentan retos distintos. El equipo de desarrollo ha explicado que buscaba mejorar la experiencia de introducción para nuevos jugadores sin perder la complejidad habitual de la serie.ç

Trailer

En PS5 Pro, jugar con mando se adapta bastante bien; los menús están bien organizados, los atajos de mando responden decentes, y la integración con el panel táctil del DualSense añade cierta ventaja. Aun así, como ocurre con muchos city-builders en consola, un mando jamás sustituirá completamente la precisión de ratón y teclado, por lo que la experiencia exige cierta adaptación.

Uno de los ejes jugables más interesantes es la dualidad cultural: puedes inclinarte hacia la romanización o bien hacia las tradiciones célticas de Albion, lo que afecta ramas de producción, población, desarrollo urbano y diplomacia. Esta elección añade variedad jugable y hace que cada partida se sienta algo distinta. Otro cambio significativo es la influencia local de los edificios de producción: cada uno genera un área de efecto (“aura”) con bonificaciones o penalizaciones dependiendo de la ubicación, lo que obliga a planificar con más detenimiento la disposición urbana.

En cuanto al rendimiento del juego en PS5 Pro, en mis horas de pruebas no encontré caídas significativas de framerate, ni tiempos de carga largos tras instalar el juego en el disco interno de la consola. Esto favorece la construcción continua sin interrupciones molestas, algo clave en este tipo de juegos. La posibilidad de “ampliar” la experiencia visual se ve beneficiada por el hardware potente de la PS5 Pro, lo que mejora la fluidez de la cámara, el zoom y la interacción con la ciudad.

Mecánicas de juego: retos y recompensas

La progresión en Anno 117 se divide en campaña y sandbox (o partida libre). La campaña sirve como introducción, con personajes como Marcia y Marcus, que son gobernadores designados para establecer su provincia y tomar decisiones. En la versión de consola esto se traduce en un buen tutorial entorno a las mecánicas básicas, lo cual facilita la entrada para jugadores nuevos al género. Sin embargo, la parte sandbox es el “core” para los aficionados que quieren profundizar en la planificación urbana, las rutas comerciales, la optimización de producción y la exploración del mapa.

Una de las críticas que conviene señalar (aunque en esta reseña positiva la puntualizo únicamente para contextualizar) es que algunos usuarios indican que la campaña es corta y que una vez concluida, el juego pasa a un estado de libre construcción sin objetivos definidos. No obstante, esto no revoca las virtudes fundamentales del juego: la diversión de construir, gestionar y expandir tu ciudad en un entorno histórico tan bien recreado.

En PS5 Pro, la experiencia de sandbox se disfruta plenamente gracias a la interfaz fluida, la respuesta rápida, y la posibilidad de “soltar” la cámara y recorrer tu imperio con soltura. El mando responde bien, los menús de acceso rápido facilitan gestionar colonias, rutas comerciales, diplomacia y producción sin grandes molestias.

Rendimiento en PS5 Pro: lo que el hardware aporta

La versión de PS5 (y en particular PS5 Pro) ofrece una experiencia muy satisfactoria. Los apartados que se benefician claramente del hardware como la resolución: en PS5 Pro se aprecia un ‘sharper’ nivel visual, con mejor definición de texturas, detalle lejano, vegetación más rica y efectos de luz refinados. Fluidez: el framerate se mantiene estable incluso con muchas construcciones y población numerosa, lo cual es crucial en un builder donde la cámara se mueve libremente y el zoom entra y sale constantemente. Tiempos de carga: gracias al SSD NVMe de la PS5 Pro, los tiempos de carga son mínimos, lo cual favorece la transición entre partidas, reanudación rápida y acceso al menú sin esperas largas. Exploración del mapa: la cámara panorámica, el zoom y la navegación por enormes territorios se siente ágil y sin stuttering, favoreciendo la inmersión.

Por otro lado, aunque no se han detectado bugs críticos específicos en la versión PS5 que dificulten la experiencia, conviene mencionar que algunos jugadores apuntan que la interfaz aún presenta posibilidad de mejora en consola comparada con PC. Pese a ello, la experiencia global es más que aceptable y en PS5 Pro merece mucho la pena.

Experiencia, sensaciones y refinamientos

Lo que hace que Anno 117 brille especialmente en PS5 Pro es la combinación de estética, ambiente y jugabilidad fluida. Como jugador que ha pasado ya varias horas construyendo ciudades romanas, reconozco que logras esos momentos de “admiración silenciosa” al alejar la cámara y ver tu metrópolis extendida, con barcos entrando al puerto, ciudadanos trabajando en los campos, rutas comerciales activas y una ambientación sonora que completa la sensación de estar al mando de una provincia romana.

Además, la curva de aprendizaje está bien equilibrada: la campaña introduce de forma gradual los conceptos y la producción, la elección entre caminos culturales (romano/celta) da ese toque diferenciador, y el modo sandbox permite desplegar la creatividad sin prisas. En PS5 Pro, la comodidad del mando, la carga rápida, y el rendimiento estable permiten que el juego “fluya” sin que la plataforma sea un obstáculo.

En definitiva, Anno 117: Pax Romana en PS5 Pro es una experiencia muy recomendable para aficionados al género de construcción/estrategia y también para jugadores nuevos que buscan una puerta de entrada sólida. Los gráficos están a la altura del hardware, la jugabilidad es rica y versátil, y la ambientación histórica está muy bien trabajada. Aunque no es perfecto —por ejemplo, algunos menús podrían refinarse aún más en consola, y la campaña quizá se queda algo corta—, sus virtudes superan ampliamente sus defectos.

Si estás buscando un builder con alma y estética romana, en el que puedas pasar horas planificando y admirando el crecimiento de tu imperio desde tu sofá con mando en mano, esta es una apuesta ganadora. En el contexto de la serie Anno, representa un paso firme hacia la consola, y en PS5 Pro lo hace con solvencia.

Nuestra valoración final (PS5 Pro versión): 9/10

FAQ – Anno 117: Pax Romana

1. ¿En qué plataformas está disponible Anno 117: Pax Romana y qué versión es compatible con PS5 Pro?

El juego está disponible en PlayStation 5 (incluyendo PS5 Pro), Windows, y Xbox Series X/S.

La versión para PS5 es la que corresponde para consolas de nueva generación, por lo que usuarios de PS5 Pro podrán jugarlo (aunque no se ha confirmado oficialmente que exista una “PS5 Pro exclusiva” con funciones adicionales).

2. ¿Qué tipo de juego es Anno 117: Pax Romana y cuál es su ambientación histórica?

Se trata de un juego de construcción de ciudades y estrategia en tiempo real ambientado en el Imperio Romano, concretamente durante la época denominada “Pax Romana”.

El jugador asume el rol de gobernador en una provincia, gestionando recursos, la economía, la expansión y las decisiones políticas o culturales de su región.

3. ¿El juego ofrece modos multijugador o solo un jugador?

Según la ficha oficial en la PlayStation Store para PS5, el juego permite juego en línea (opcional) con hasta 16 jugadores, siempre que tengas PS Plus.

Además, la mayoría de la experiencia principal es para un solo jugador, gestionando una ciudad/imperio.

4. ¿Cuáles son algunas de las mecánicas que diferencian esta entrega respecto de otras de la saga Anno?

Una novedad destacada es que en Anno 117 los jugadores pueden construir en ángulo diagonal, lo que da un diseño urbano más orgánico.

Otra mecánica es que los edificios de producción afectan una zona de influencia local lo que añade una capa extra de estrategia al colocarlos en la ciudad.

Estas mejoras apuntan a hacer la experiencia más flexible y visualmente atractiva.

5. ¿Vale la pena jugarlo en PS5 Pro y qué ventajas puede aportar esta consola?

Sí, si dispones de PS5 Pro se puede obtener una experiencia mejor en cuanto a rendimiento, tiempos de carga más rápidos y posiblemente mayor fluidez gráfica. Aunque no hay detalles públicos específicos que indiquen diferencias exclusivas para la PS5 Pro frente a PS5 estándar, en general los juegos de nueva generación aprovechan el hardware extra para una experiencia más pulida. En el caso de Anno 117 se menciona que los gráficos muy buenos y el juego exige un hardware significativo incluso en PC, lo que sugiere que la versión de consola también se beneficia de hardware de potencia.