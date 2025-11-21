PGA TOUR 2K25 llega a Nintendo Switch 2

Compartir Facebook

Suite completa de modos de juego, campos y opciones de personalización para ofrecer la mejor experiencia de golf portátil

2K ha anunciado hoy que PGA TOUR® 2K25 se está desarrollando en colaboración con Unity para Nintendo Switch™ 2, y que ya está disponible para añadir a la lista de deseos en territorios seleccionados. Los jugadores podrán disfrutar de la versión de Nintendo Switch 2 con el conjunto completo de modos y funciones de PGA TOUR® 2K25, incluido el profundo modo Mi CARRERA, Societies online con juego cruzado, el Diseñador de Campos y más, además de poder jugar a los modos offline en cualquier lugar y acceder a los modos online con conexión a internet.*

PGA TOUR 2K25 para Nintendo Switch 2 incluye todas las funciones disponibles en otras plataformas, entre ellas:

EvoSwing: El realismo se potencia con la nueva mecánica EvoSwing tanto para Swing Stick como para Swing de 3 Clics. Tanto si un jugador es nuevo en la franquicia como si es un veterano, EvoSwing se adapta a su propio ritmo y destreza para simular mejor la sensación de balancear un palo de golf al usar el palo de Swing. Con el Swing de 3 Clics, los jugadores disfrutan de la simulación mejorada usando señales visuales para golpear la bola.

Para ofrecer la experiencia de golf más accesible e intuitiva, los jugadores pueden probar la nueva experiencia Swing Perfecto, que garantiza un contacto perfecto en cada swing. Los nuevos jugadores pueden familiarizarse con la elección de palos, tipos de golpe, lie, viento y otros factores sin preocuparse por encontrar de inmediato su “swing perfecto”. Este Swing también es ideal para veteranos que solo quieran relajarse antes de volver a modos más competitivos. Haz historia en los Major Championships : Por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores de PGA TOUR 2K25 podrán demostrar su talento en algunos de los escenarios más prestigiosos del golf y convertirse en leyendas al conquistar tres Majors: el PGA Championship 2025 en Quail Hollow Club, el 125º U.S. Open en Oakmont Country Club y The 153rd Open en Royal Portrush Golf Club, que debutan en la franquicia.

28 campos y eventos licenciados estarán disponibles en el lanzamiento, incluidos torneos del PGA TOUR como el WM Phoenix Open en TPC Scottsdale, el AT&T Pebble Beach Pro-Am en Pebble Beach y THE PLAYERS Championship en TPC Sawgrass. La conocida experiencia Topgolf regresa con nuevas misiones que los jugadores podrán completar. Por primera vez, “La Cuna del Golf” llega a con The Old Course en St Andrews Links, junto con Fields Ranch East en PGA Frisco, que hace su debut en la franquicia. Juega como los profesionales: Además de más de 200 grandes nombres del PGA TOUR en las tablas de clasificación, los jugadores podrán ponerse en la piel de 11 profesionales masculinos y femeninos desde el lanzamiento, incluidos Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson y más. Además, “El Mejor Golfista del Mundo”, Chris McDonald**, se une para enseñar a los pros un par de trucos.

: La selección más diversa de herramientas de creación de Mi JUGADOR hasta la fecha permite a los jugadores representarse de la forma más auténtica en el campo. La progresión de Mi JUGADOR incluye un renovado sistema de Puntos de Atributos, nuevos Árboles de Habilidades según la disciplina y un nuevo sistema de Progresión de Equipamiento. Los jugadores pueden seguir eligiendo entre cinco arquetipos —Powerhouse, Technician, Magician, Greenskeeper y Sculptor— para adaptarse a su estilo de juego. La ropa incluye marcas licenciadas como adidas, FootJoy, Malbon Golf y más***. Los palos y bolas de marcas como Callaway, COBRA, Mizuno y Titleist completan la bolsa del jugador para mantener su estilo sobre el green. El modo Mi CARRERA, más afinado : PGA TOUR 2K25 ofrece la experiencia Mi CARRERA más envolvente y personalizable de la franquicia. Los jugadores podrán demostrar su personalidad y resiliencia con más decisiones y desafíos que nunca. Se ha añadido la opción de simular rondas de Mi CARRERA dinámicamente o jugar momentos adicionales, junto con nuevos entrenamientos y eventos previos a torneos, para que cada jugador avance a su propio ritmo.

Los Pases Clubhouse 1-4 ya están disponibles para todas las plataformas y lo estarán también en el lanzamiento para Nintendo Switch 2. Cada Clubhouse Pass incluye 100 niveles de recompensas nuevas, con 34 niveles que contienen recompensas gratuitas disponibles para todos los jugadores, incluidos ajustes de palos, Herramientas Evo, fichas de subida de nivel, equipamiento, ropa y más. Los jugadores pueden obtener recompensas en cada nivel comprando el Pase Clubhouse Premium de cada temporada, o adquiriendo el Member’s Pass, incluido en PGA TOUR 2K25 Edición Leyenda, que desbloquea el Pase Clubhouse Premium de las Temporadas 1-5 y también incluye el Pack Clubhouse Gear, con 1 conjunto por tipo de cuerpo por temporada, entregado al inicio de cada una.

Los jugadores pueden disfrutar de competiciones amistosas con una amplia variedad de opciones multijugador y distintos formatos, como Stroke Play, Match Play o Scramble, ya sea entre ellos online o de forma local. Los nuevos Ranked Tours ofrecen torneos diarios y semanales para ganar recompensas cada temporada y escalar en la clasificación. Las nuevas Societies con juego cruzado animan a los jugadores a competir con amigos independientemente de su plataforma. Da rienda suelta a tu arquitecto interior: El Diseñador de Campos, sello distintivo de PGA TOUR 2K, ofrece nuevas herramientas, superficies y elementos para crear campos más complejos que nunca y a mayor velocidad. Además, los nuevos sistemas de cámara permiten mostrar los campos personalizados en todo su esplendor. Los diseñadores pueden publicar, compartir y jugar sus creaciones para que toda la comunidad las disfrute.

Para más información sobre PGA TOUR 2K25, el videojuego de simulación de golf mejor valorado de la última década en PlayStation, Xbox y PC*****, visita la web oficial del juego.