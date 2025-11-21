Compartir Facebook

EA SPORTS ANUNCIA SUS PLANES PARA FUTURAS EXPERIENCIAS EA SPORTS F1, INCLUIDA LA EXPANSIÓN DE LA TEMPORADA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA UNO FIA 2026 Y UN NUEVO JUEGO F1 EN 2027

La actualización de la temporada 2026 para F1 25 incluirá nuevos monoplazas, escuderías y reglamentación deportiva

Una experiencia EA SPORTS F1 reinventada y más amplia llegará en 2027

Electronic Arts ha confirmado hoy sus planes de futuro para la serie de videojuegos EA SPORTS F1, juegos oficiales del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA™. Desde su lanzamiento, EA SPORTS F1 25 ha recibido elogios de jugadores, medios, creadores de contenido, pilotos de F1 y muchos más. Con la mirada puesta en el futuro, los jugadores de F1 25 podrán ampliar su experiencia el año que viene con la temporada completa del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA™ 2026. Esta expansión* de contenido premium, disponible en 2026 como contenido de pago para F1 25, se alineará con los grandes cambios del deporte para la temporada 2026, ofreciendo a los aficionados nuevos monoplazas, reglamentación deportiva, escuderías y pilotos.

En 2027, EA SPORTS lanzará el próximo videojuego completo de la franquicia: una representación profundamente auténtica e innovadora de la acción y la emoción de la Fórmula 1®, reinventada para ofrecer una experiencia más amplia con las nuevas formas de jugar para aficionados de todo el mundo. Diseñado para el rápido crecimiento global del fandom de la F1® más de un tercio de los seguidores se han incorporado al deporte en los últimos cuatro años, el nuevo enfoque ampliará todo lo que los jugadores veteranos aman de la franquicia y celebrará la pasión por la Fórmula 1® a través de un juego que sumerge tanto a nuevos fans como a jugadores de toda la vida en la era moderna del deporte. Este movimiento forma parte de una inversión estratégica plurianual en la franquicia EA SPORTS F1®, con el apoyo tanto de Formula One Management como de los equipos de F1®.

“F1 25 ha sido un éxito increíble, impulsado por la pasión de los fans y la energía del deporte”, afirma Lee Mather, Director Creativo Senior en Codemasters. “Con el impulso actual de la Fórmula 1 dentro y fuera de la pista, es el momento perfecto para mirar hacia adelante y construir el futuro. Estamos totalmente comprometidos con la franquicia EA SPORTS F1. Nuestro plan plurianual amplía la emoción de este año con la expansión de 2026 y reinventa la experiencia F1 para 2027, ofreciendo aún más a los jugadores de todos los niveles alrededor del mundo”.

Mientras la temporada de F1 2025 continúa ofreciendo momentos increíbles, es un gran momento para que los aficionados salten a la acción en F1® 25, incluyendo las últimas temporadas de contenido de servicio en vivo. Cada temporada conecta una temática concreta con el mundo real de la Fórmula 1 e incluye una mezcla de eventos para un jugador y en modo cooperativo que ofrecen recompensas dentro del juego. Con la Temporada 4 ya disponible, los jugadores de F1® 25 tienen acceso a nuevos diseños de monoplazas y al nuevo “Desafío de Supervivencia”, que desbloquea objetos por tiempo limitado para equipar en diferentes modos de juego.

Desarrollado por Codemasters, EA SPORTS F1® 25 permite a los jugadores brillar en la última entrega del modo historia favorito de los fans, Braking Point; convertirse en Propietario de Equipo en el renovado My Team; o, para quienes hayan adquirido el contenido F1 The Movie Chapter Scenarios*, subirse al volante virtual del monoplaza del equipo APXGP de la temporada 2025 a través de una serie de escenarios jugables inspirados en la superproducción cinematográfica de este año.

Más detalles sobre la expansión de 2026, incluidos fechas y precios, se anunciarán el próximo año