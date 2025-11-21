Descubre cómo las redacciones transforman sus investigaciones con Pinpoint en una Google News Iniciative el 25 de noviembre

El 25 de noviembre a las 19:00 hora española «Descubre cómo las redacciones transforman sus investigaciones con Pinpoint».

Únete a la conversación con dos medios líderes que contarán cómo han ido transformando el trabajo en sus redacciones, utilizando esta herramienta que nos ayuda a procesar grandes cantidades de información y que ahora ha integrado funciones con IA.

Liliana Elósegui, de Verificado MX en México, y Leo Ruso, Marcelo Urra y José R. Simonetta, de El Diario en Argentina, estarán con nosotros para compartir cómo han implementado Pinpoint, cómo ha sido la experiencia y qué resultados han tenido.

Google Pinpoint: qué es, cómo funciona y por qué se ha convertido en una herramienta imprescindible para periodistas de investigación

En un ecosistema informativo cada vez más complejo, donde las redacciones trabajan con menos recursos y más presión, contar con herramientas que permitan analizar grandes volúmenes de información se ha convertido en una necesidad urgente. El periodismo del siglo XXI no solo exige investigar, contrastar y contar historias; también requiere procesar cantidades enormes de documentos, audios y datos que, analizados a mano, consumirían semanas de trabajo. En ese punto aparece Google Pinpoint, una herramienta diseñada específicamente para periodistas, que se ha convertido en aliada habitual de medios internacionales, reporteros de investigación y unidades de verificación.

Pinpoint forma parte del Google News Initiative (GNI), el programa con el que Google intenta apoyar al sector periodístico mediante formación, tecnología y recursos gratuitos. Su objetivo es claro: facilitar la investigación periodística permitiendo cargar, buscar, ordenar y analizar miles de archivos de manera rápida y eficiente.

A lo largo de esta noticia explicamos qué es Pinpoint, cómo funciona, qué lo diferencia de otros sistemas de análisis documental y cómo lo están aprovechando profesionales de todo el mundo. Al final, incluimos una sección FAQ con cinco preguntas frecuentes.

Qué es Google Pinpoint

Google Pinpoint es una herramienta de análisis documental basada en inteligencia artificial y en la infraestructura del buscador de Google. Está orientada a periodistas y permite gestionar grandes volúmenes de contenido en distintos formatos: PDF, fotografías, emails, audios, imágenes escaneadas, documentos de texto y otros. Su función principal consiste en extraer información clave, reconocer nombres propios, fechas, lugares, transcripciones y patrones relevantes, y permitir búsquedas ultrarrápidas dentro de los archivos subidos.

Mientras que un periodista tradicional debía leer cientos de páginas para buscar una referencia o un nombre concreto, Pinpoint permite hacerlo en segundos gracias a un motor de búsqueda interno que indexa todo el contenido. Además, ofrece una ventaja diferencial: utiliza tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y transcripción automática capaces de analizar incluso archivos escaneados o audios de entrevistas.

Su uso más común ocurre durante investigaciones largas: casos judiciales, filtraciones, informes técnicos, documentos públicos, sentencias, grabaciones oficiales o bases de datos entregadas en formatos desorganizados.

Cómo funciona Pinpoint

Pinpoint funciona como un entorno digital seguro donde el periodista puede crear “colecciones”. Estas colecciones alojan los documentos, audios y archivos que serán analizados por la herramienta.

Aunque su funcionamiento es intuitivo, su potencia radica en varias tecnologías internas de Google:

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para digitalizar texto en imágenes y PDFs escaneados.

Transcripción automática de archivos de audio, lo que permite convertir entrevistas o declaraciones en texto.

Identificación automática de entidades : personas, empresas, ubicaciones, organizaciones, fechas y términos clave.

Búsqueda avanzada , muy similar al motor de Google, pero aplicada internamente a los documentos subidos.

Agrupación de resultados, que facilita ver patrones, coincidencias y nombres repetidos.

El periodista simplemente sube los archivos y, en cuestión de segundos o minutos, Pinpoint los analiza. A partir de ahí, se pueden realizar búsquedas precisas dentro de miles de páginas.

Qué puede hacer un periodista con Pinpoint

Pinpoint permite realizar tareas que antes requerían equipos especializados o largas jornadas de lectura. Algunas de las funciones clave que ofrece son:

1. Buscar dentro de miles de documentos a la vez

El usuario puede buscar cualquier término —como “contrato”, “transferencia”, “soborno”, “ministro”, “empresa”— y la herramienta mostrará todas las apariciones dentro de la colección.

2. Identificar nombres propios automáticamente

Pinpoint reconoce personas, organizaciones o ubicaciones mencionadas y las agrupa, por lo que el investigador puede ver quiénes aparecen con mayor frecuencia y en qué contextos.

3. Transcribir audios de entrevistas o grabaciones

Minimiza la necesidad de transcripción manual, permitiendo buscar palabras concretas dentro de un archivo de audio convertido en texto.

4. Ordenar y visualizar el contenido de forma estructurada

En vez de revisar un PDF de 1.000 páginas, Pinpoint muestra extractos relevantes directamente.

5. Compartir colecciones con equipos de investigación

Los periodistas pueden trabajar de manera colaborativa, algo esencial para grandes investigaciones.

Por qué Pinpoint se ha vuelto importante para el periodismo

En la última década, el volumen de información disponible para los periodistas se ha multiplicado. Cada investigación puede incluir:

Miles de páginas de documentos judiciales.

Emails filtrados.

Grabaciones oficiales.

Bases de datos públicas.

Archivos PDF que no permiten seleccionar texto.

Imágenes escaneadas con calidad irregular.

Notas de voz enviadas por fuentes.

Sin herramientas avanzadas, procesar ese material sería imposible.

Pinpoint no solo acelera el trabajo: lo hace más preciso. La herramienta reduce la posibilidad de omitir un dato relevante, permite encontrar coincidencias inesperadas y mejora la capacidad del periodista para reconstruir cronologías, relaciones entre personas o conexiones documentales.

Un ejemplo común es el de investigaciones de corrupción: Pinpoint facilita detectar patrones de nombres repetidos, identificar fechas clave o encontrar correos electrónicos con términos sensibles.

Cómo se usa Google Pinpoint paso a paso

A continuación, se explica un flujo realista de uso.

1. Acceder a la plataforma

El periodista accede a Pinpoint a través de Google News Initiative. Es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google.

2. Crear una colección

Se genera un espacio de trabajo donde se guardarán los documentos relacionados con un tema o caso.

3. Subir archivos

Puede subirse prácticamente cualquier tipo de documento:

PDF, DOCX, PNG, JPG, audios WAV o MP3, etc.

4. Esperar a que Pinpoint los analice

El sistema indexa y procesa todos los archivos:

extrae texto

transcribe audio

identifica entidades

clasifica automáticamente

5. Realizar búsquedas dentro de la colección

El periodista puede buscar términos, nombres, fechas o conceptos.

6. Examinar las entidades reconocidas

Pinpoint muestra listas de personas, organizaciones, lugares u otros elementos relevantes mencionados en la colección.

7. Exportar o compartir resultados

El proyecto puede compartirse con compañeros o descargarse.

Ventajas de Google Pinpoint

Es gratuito para periodistas.

Ahorra tiempo y permite investigar con más profundidad.

Facilita trabajar con material complejo o desordenado.

Permite búsquedas ultrarrápidas dentro de miles de páginas.

Transcribe entrevistas automáticamente.

No requiere conocimientos técnicos.

Se integra con Google Workspace.

Limitaciones

La herramienta depende de conexión a internet y del servidor de Google.

La transcripción automática puede contener errores.

No reemplaza el juicio humano ni la verificación periodística.

Algunas funcionalidades pueden variar según la región.

Los periodistas deben considerar siempre la protección de fuentes.

Buenas prácticas

Crear colecciones separadas para cada caso.

Mantener un orden lógico de documentación.

Revisar manualmente resultados clave.

Utilizar tags o notas para marcar información sensible.

Verificar siempre coincidencias automáticas.

Ejemplos de uso habitual

Investigación de corrupción política.

Análisis de contratos públicos.

Clasificación de filtraciones.

Revisión de miles de correos electrónicos.

Análisis de sentencias judiciales.

Procesamiento de entrevistas largas.

Investigación de crimen organizado.

Revisiones documentales para podcasts o reportajes de larga duración.

En resumen, Google Pinpoint se ha posicionado como una de las herramientas más útiles para el periodismo moderno. Permite analizar documentos a una velocidad impensable hace unos años, encontrar patrones, detectar nombres relevantes y transcribir audios de forma automática. En un momento de sobrecarga informativa, ayuda a las redacciones a trabajar de forma más rápida, precisa y exhaustiva.

No sustituye el rigor periodístico, pero sí amplifica la capacidad investigativa. Es, en esencia, un aliado tecnológico que potencia el trabajo humano y permite abordar investigaciones que antes habrían sido inviables por falta de tiempo o recursos.

Preguntas frecuentes sobre Google Pinpoint

1. ¿Google Pinpoint es gratuito?

Sí, está disponible de forma gratuita para periodistas que se registren a través del Google News Initiative.

2. ¿Qué tipos de archivos puedo subir?

Pinpoint admite PDFs, documentos de texto, imágenes, hojas escaneadas y archivos de audio, que serán analizados automáticamente.

3. ¿Pinpoint transcribe audios en varios idiomas?

Sí, la herramienta puede transcribir audios en distintos idiomas, aunque la precisión depende de la claridad de la grabación.

4. ¿Pueden trabajar varios periodistas en la misma colección?

Sí, Pinpoint permite compartir colecciones con compañeros para trabajar en equipo en una misma investigación.

5. ¿Pinpoint garantiza la seguridad de las fuentes?

Los documentos se almacenan en la infraestructura de Google; los periodistas deben valorar siempre el nivel de confidencialidad apropiado para sus investigaciones.