Hoy os dejamos Pac-man: el divertido doodle de Google para jugar al clásico juego en su versión Halloween para pasar un rato divertido

Google incorporó la posibilidad de jugar este clásico de arcade en su logo, en conmemoración de la Noche de Brujas; ¿cómo se puede jugar en tu ordenador o el movil?

Este jueves 30 de octubre Google ofrece un doodle interactivo con dos propósitos: para celebrar Halloween que será mañana, 31 de octubre y para conmemorar los 45 años de PAC-MAN, el videojuego de arcade que se lanzó a principios de la década de 1980. En ese sentido, al hacer click en el logo del buscador se puede jugar a este clásico. Uno de los juegos retro más frikis e importantes de la historia de los videojuegos.

En esta ocasión especual, al entrar al buscador google.es se puede ver que el doodle se transformó en un recuadro negro con bordes violetas y las letras en naranja (típicos colores de la Noche de Brujas) y la tipografía típica de los juegos de arcade. A su vez, una de las “O” de la palabra Google fue reemplazada por un gran triángulo, que indica que se inicia el juego al hacer click allí. Es decir modifica el logo de buscador para dar entrada al doodle pero os dejamos el enlace oara cuando no esté en su home puedas seguir jugando

PAC-MAN: edición de Halloween 2025 #GoogleDoodle https://g.co/doodle/xatxsfw?kgs=f51c36aff0292161

El doodle de Google está orientado a celebrar o conmemorar eventos, logros u objetivos de personas o instituciones que marcaron un antes y después en la historia del mundo. Bajo ese punto, el buscador de internet modifica su logotipo en la página principal por un día y hay es fantástico.

Pac-man: así es el divertido doodle de Google para jugar al clásico juego en su versión Halloween

Debajo del nombre del buscador, se puede ver al simpático personaje principal de Pac-man, que está conformado por un círculo amarillo casi completo y que hace referencia a cómo se ve una cara de costado. Lo particular es que sobre su cabeza se puede ver que lleva un sobrero negro en punta, como el de una bruja. Detrás de él se pueden ver a los cuatro fantasmas de colores que suelen perseguirlo en el juego para hacerlo perder.

En la versión animada del doodle, se puede ver cómo Pac-man come píldoras mientras escapa de Blinky, Pinky, Inky y Clyde. No es hasta que se come un globo ocular que los fantasmas cambian de color violeta e intentan irse antes de que el héroe del juego trate de comerlos.

Ahora, ¿qué lo hace una edición especial de este videojuego? Así lo explicó Google: ¡Para celebrar Halloween, Pac-man sale a pedir dulces! Tu misión es guiarlo a través de 8 estupendos niveles, cuatro de los cuales son laberintos únicos de casas embrujadas. Presta mucha atención al interior de cada casa, ya que su diseño refleja directamente la personalidad del icónico fantasma que la habita. ¡Consigue píldoras de poder para cambiar las tornas y persíguelos tú mismo! Hora de fivertirse

Por lo tanto, los distintos niveles tienen diferentes escenarios a los que se acostumbra jugar, que hacen referencia a una mansión embrujada. Para poder moverse en el espacio, solo hace falta apretar las teclas de flechas en el teclado en el ordenador o deslizar el dedo en la pantalla del smartphone para indicar por donde debe moverse Pac-man. Además, las píldoras que permiten al personaje comerse los fantasmas se transformaron en ojos, para darle un toque espeluznante a la experiencia.ya que estamos en Halloween Después, el juego mantiene las reglas del original y se pierde si ya no quedan ninguna de las tres vidas por ser atrapado por los fantasmas. Mecánica sencilla pero es un videojuego que siempre se me ha dado mal.

No es la primera vez que el buscador Google hace un doodle en honor a este videojuego donde los usuarios pueden jugarlo. La primera vez fue en el 21 de mayo de 2010, por el cual se conmemoraron los 30 años del juego. 10 años después, Google volvió a incorporar Pac-man a su logo para alentar a las personas se queden en sus casas durante la pandemia del Covid en 2929. Por ello, ofrecía la posibilidad de entretenerse con uno de sus doodles interactivos más populares y divertidos. Hoy nos puede hacer recordar nuestra infancia. Espero que te guste