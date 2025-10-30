¡Ichibe Hyosube se une a la lucha en BLEACH Rebirth of Souls!



Ya está disponible el nuevo personaje de BLEACH Rebirth of Souls, el poderoso Ichibe Hyosube, líder de la Guardia Real y jefe de todos los Soul Reapers. Ichibe se especializa en limitar el poder de sus oponentes mientras lanza ataques combinados poco convencionales y versátiles.

Ichibe Hyosube es un luchador poderoso que debilita a sus oponentes mediante el estado de pintado, una condición que reduce el daño que infligen y aumenta el daño que reciben. Puede aplicar este estado mediante diversos ataques y potenciarlo aún más durante el combate, acumulando desventajas que perturban la estrategia del oponente. Sus habilidades también le permiten desactivar el poder espiritual, lo que lo hace especialmente eficaz contra los personajes que dependen de él. Cuando Ichibe activa su despertar, inflige instantáneamente el estado pintado y añade una poderosa desventaja que reduce a la mitad la fuerza de los movimientos clave del oponente, lo que le da un gran control sobre el desarrollo de la batalla.

¡Conoce unas pinceladas de Ichibe Hyosube en acción !

 

Bleach Rebirth of Souls es un juego de lucha de 2025 desarrollado por Tamsoft y publicado por Bandai Namco Entertainment para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S y PC a través de Steam. El artista de rock japonés MIYAVI compuso el tema principal del juego, «Die for Love»

