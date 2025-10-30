El Run’n Gun de la Vieja Escuela Strike Force Heroes se Lanzará para Xbox Series, Nintendo Switch y PS 5 el 6 de Noviembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Desarrollado de forma independiente por Sky9 Games y publicado por IndieArk, el emocionante shooter Strike Force Heroeshará su debut oficial en Xbox Series, Nintendo Switch y PlayStation 5 el próximo 6 de noviembre, al precio de 24,99 €. Con un hardware totalmente optimizado, esta edición promete una experiencia competitiva online fluida y envolvente que mantendrá a los jugadores enganchados de principio a fin.

Mira el tráiler de Strike Force Heroes



Strike Force Heroes es un shooter en arena 2D que mantiene viva la esencia de la acción clásica. Los jugadores eligen entre diversas clases de personajes y se alían con el Escuadrón Alfa para enfrentarse a sus enemigos en más de una docena de mapas dinámicos, desde densas selvas hasta trenes fuera de control e incluso aviones en caída libre. Equípate con una amplia variedad de armas, recoge valiosos botines y domina habilidades para mejorar y personalizar a tu héroe, culminando en enfrentamientos épicos contra jefes formidables. Todos los modos son compatibles con PvP y cooperativo, lo que permite un trabajo en equipo fluido con amigos o rivalidades feroces en batallas llenas de adrenalina. Características principales:

Personaliza a tu héroe: progresa con cuatro clases únicas, domina sus fortalezas y desventajas, y equipa una amplia selección de armas, trajes y habilidades para perfeccionar tu estrategia.

Elige tu equipamiento: con cientos de armas, poderes y equipos entre los que elegir, hay algo para cada estilo de juego. Opta por una carga equilibrada o diseña una estrategia inteligente que saque el máximo provecho de tu arsenal para obtener resultados arriesgados, pero letales.

Historia épica: sumérgete en una trama apasionante narrada mediante cinemáticas animadas, personajes carismáticos, escenas cargadas de acción y épicas batallas contra jefes.

Rejugabilidad infinita: al completar la campaña, se desbloquean dificultades más altas para obtener mejores recompensas, desarrollar aún más a tus héroes y desafiar incluso a los jugadores más experimentados.

Cooperativo y PvP online: por primera vez, invita a tus amigos a unirse a ti a lo largo de toda la campaña o hazlos pedazos en partidas PvP personalizables, ¡sin límite máximo de jugadores!

Acerca de IndieArk

Fundada en 2019, IndieArk es una editorial de videojuegos independientes conocida por su equipo profesional de marketing y localización. La empresa se compromete a ofrecer una gama completa de servicios de publicación personalizados para mostrar juegos únicos e interesantes al mundo.

La misión de IndieArk es ayudar a los desarrolladores de videojuegos independientes con iniciativa y una creatividad notable, a la vez que fomenta un espíritu de colaboración en todas sus asociaciones.

