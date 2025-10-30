Thief VR: Legacy of Shadow se estrena el 4 de diciembre

Compartir Facebook

RESERVAS YA DISPONIBLES CON UN 10 % DE DESCUENTO EN PLAYSTATION VR2, META QUEST Y PC VR

Vertigo Games, en colaboración con Maze Theory y Eidos-Montréal, ha anunciado hoy que Thief VR: Legacy of Shadow se lanzará el 4 de diciembre de 2025, con un precio recomendado de 29,99€. Ya se puede reservar en las plataformas con un descuento del 10 % en PlayStation VR2, Meta Quest y Steam VR.

Junto con la fecha de lanzamiento, Vertigo Games también ha mostrado hoy las primeras secuencias de juego de Thief VR: Legacy of Shadow en Meta Quest.

Puedes ver la presentación del gameplay de Meta Quest

Además, hoy se ha estrenado un nuevo vídeo de gameplay de PlayStation VR2, que ofrece a los jugadores otra visión de esta experiencia inmersiva de acción y sigilo.

Puedes ver el vídeo gameplay de Sony PlayStation VR2

SOBRE THIEF VR: LEGACY OF SHADOW

La Ciudad, gobernada por el tirano Barón Ulysses Northcrest, está repleta de sombras. Encarnarás a Magpie, una astuta ladrona que se crio en las calles, que roba como único medio de supervivencia… hasta que descubrió algo grandioso: un artefacto legendario con un antiguo legado.

Vive el mundo de Thief por primera vez en RV, combinando el clásico sigilo con una inmersión de nueva generación. Usa tu cuerpo para escabullirte de los guardias y tus manos para robar, abrir compartimentos ocultos y forzar cerraduras con interacciones táctiles. Utiliza un arsenal de flechas y herramientas para distraer, deshabilitar o eliminar amenazas con un arco inmersivo en RV mientras escalas tejados, recorres callejones oscuros y descubres secretos en un mundo sombrío inspirado en el steampunk. Cada golpe ofrece múltiples caminos y estilos de juego: pasar inadvertido o atacar desde las sombras.

Thief VR: Legacy of Shadow se lanzará el 4 de diciembre de 2025 y ya está disponible para reserva en PlayStation VR2, Meta Quest y Steam VR.

Para estar al día de Thief VR: Legacy of Shadow y otros títulos de Vertigo Games, suscríbete al boletín en ThiefVR.com

Acerca de Vertigo Games

Vertigo Games es un galardonado desarrollador y editor de RV multiplataforma. Sus oficinas se encuentran en Rotterdam y Ámsterdam (Países Bajos), y en Los Ángeles (California). La empresa ofrece un catálogo de juegos de RV de gran calidad con experiencias de juego innovadoras. Entre los juegos más recientes, se incluyen Metro Awakening, Arizona Sunshine® Remake, Arizona Sunshine® 2, The 7th Guest VR y After the Fall®. Vertigo Games es una empresa del grupo PLAION. https://vertigo-games.com/.

Acerca de Maze Theory

Maze Theory es un estudio pionero en entretenimiento inmersivo que combina narrativa, tecnología y jugabilidad para redefinir el futuro de las experiencias interactivas. Con un portafolio galardonado que incluye Peaky Blinders: The King’s Ransom, Doctor Who: The Edge of Reality y The Infinite Inside, el estudio sigue ampliando los límites de la narración y la inmersión