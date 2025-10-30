vivo presenta la serie X300 con cámara ZEISS ultranítida de 200 MP y diseño de vanguardia



Juan Cascón Baños Destacada, Móviles


vivo presenta la serie X300 con cámara ZEISS ultranítida de 200 MP y diseño de vanguardia

Entre las principales características de la serie vivo X300 destacan:

  • Cámara ZEISS ultranítida de 200 MP, con sensores de última generación para una calidad profesional.

  • Procesador MediaTek Dimensity 9500, desarrollado junto a vivo, que ofrece potencia, eficiencia y fotografía computacional avanzada.

  • Nuevo sistema operativo OriginOS, con diseño renovado, IA integrada.

  • Pantallas 8T LTPO de hasta 4500 nits de brillo y certificación IP68/IP69, para máxima resistencia.

La serie combina tecnología de imagen ZEISSdiseño premium y una experiencia de usuario fluida y segura, consolidando a vivo como referente en innovación móvil.

Los nuevos vivo X300 y X300 Pro ya están disponibles en España a un precio recomendado desde 1.099 €, también a través de socios como MediaMarkt, Carrefour, FNAC y Worten.

