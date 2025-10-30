Melanie Perkins, co-fundadora y CEO de Canva:»Canva lanza su Sistema Operativo Creativo»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Canva lanza su Sistema Operativo Creativo

La nueva era de Canva combina una Suite Visual más potente, la primera inteligencia artificial de diseño del mundo, y herramientas clave para hacer crecer una marca

Modelo de Diseño de Canva: El primer modelo del mundo que comprende las complejidades y elementos del diseño.

· IA donde el usuario crea: Acceso a la inteligencia artificial en cada parte del proceso de diseño para dar vida a la imaginación. Además, cuenta con un nuevo asistente de diseño.

· Vídeos 2.0: Un editor de vídeo renovado que facilita la creación de contenido profesional y llamativo.

· Canva Campañas: Un potente motor de marketing para idear, crear, distribuir y optimizar anuncios impactantes que hagan crecer una marca.

· El nuevo Affinity: La aplicación todo en uno creada por y para diseñadores profesionales, ahora gratis para siempre.

· Formularios: Diseño de formularios interactivos que se pueden añadir a cualquier diseño.

· Diseño de emails: Correos electrónicos atractivos diseñados en el editor de arrastrar y soltar de Canva que se pueden exportar a la plataforma de preferencia.

· Canva Code en hojas de cálculo: Se puede vincular sin esfuerzo ‘widgets’ o elementos interactivos con hojas de cálculo de Canva para dar vida a los datos en tiempo real.

Canva, la única plataforma de comunicación visual todo en uno del mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de su Sistema Operativo Creativo, marcando la mayor evolución de sus herramientas hasta la fecha. Este lanzamiento reúne más de una década de innovación junto con una suite de nuevas funciones diseñadas para potenciar la creatividad.

Basado en el primer Modelo de Diseño de Canva del mundo, desarrollado por la plataforma, el Sistema Operativo Creativo integra todas las etapas del proceso creativo: desde el diseño y la colaboración, hasta la publicación y el análisis de resultados. Así, ofrece una forma más rápida, inteligente y conectada de crear, donde la creatividad humana lidera y la inteligencia artificial potencia las posibilidades.

Con más de 260 millones de personas usuarias activas mensuales, 3.500 millones de dólares en ingresos anuales y una valoración de 42.000 millones de dólares, Canva continúa redefiniendo cómo el diseño, la comunicación visual y el marketing impulsan el crecimiento de los equipos en todo el mundo. A día de hoy, el 95% de las empresas del Fortune 500 usan Canva.

“A medida que el conocimiento es cada vez más accesible, creemos que estamos pasando de la era de la información a la era de la imaginación, un momento en el que la creatividad nunca ha sido tan importante. Hemos estado pensando mucho en cómo ayudar a nuestra comunidad a triunfar en esta nueva era, y por eso nos complace presentar nuestro mayor lanzamiento hasta la fecha: el Sistema Operativo Creativo todo en uno. Incluye grandes mejoras en nuestra Suite Visual, donde hemos añadido vídeos, emails de Canva y formularios, junto con una nueva capa de inteligencia artificial y herramientas para hacer crecer marcas y negocios. Tenemos muchas ganas de ver cómo la gente usará estas funcionalidades para dar vida a sus ideas”, declara Melanie Perkins, co-fundadora y CEO de Canva.

Una Suite Visual más potente

En el corazón del nuevo Sistema Operativo Creativo se encuentra una Suite Visual renovada. Amplía las posibilidades en todos los formatos, desde vídeo y email hasta código y formularios, haciendo que sea más fácil que nunca dar vida a las ideas y alcanzar los objetivos.

El Sistema Operativo Creativo presenta:

Vídeos 2.0: Un editor de vídeo completamente renovado, creado desde cero para eliminar fricciones y complejidad. Vídeos 2.0 combina herramientas de calidad profesional con la simplicidad característica de Canva, facilitando y agilizando la creación de vídeos atractivos en cualquier dispositivo. Con Vídeo Mágico y una nueva biblioteca de plantillas en tendencia, ahora se puede generar contenido de alta calidad a partir de un único comando. Además, una línea de tiempo rediseñada facilita el recorte, la sincronización y la superposición de clips, mientras que las herramientas de IA automatizan las ediciones y los efectos.

Diseño de emails: Una de las herramientas más solicitadas de Canva. Un formato completamente nuevo que integra la creación de correos electrónicos en la misma plataforma donde los equipos de marketing ya diseñan su contenido. Ahora, los equipos pueden crear, personalizar y exportar correos electrónicos en minutos, sin necesidad de programar ni cambiar de herramienta. Los diseños pueden exportarse como archivos HTML para distribuirse desde la plataforma de correo que se prefiera.

Formularios: Una nueva forma de recopilar opiniones y datos directamente dentro de Canva. Se puede añadir formularios totalmente personalizados a sitios web o a cualquier otro diseño y adaptarlos al estilo visual deseado. Las respuestas se integran automáticamente en las hojas de cálculo de Canva, manteniéndolo todo organizado en un solo lugar.

Canva Code se integra con hojas de cálculo: Ahora se puede conectar las hojas de cálculo de Canva con los proyectos de Canva Code, facilitando la construcción de ‘widgets’ o elementos interactivos impulsados por datos. Ya sean paneles en tiempo real, calculadoras o herramientas educativas, todo permanece conectado y se actualiza automáticamente conforme cambian los datos.

IA de diseño pionera a nivel mundial

Tras años de inversión e investigación, Canva presenta una nueva generación de IA creada específicamente para la creatividad, incluyendo el primer modelo del mundo entrenado para comprender el propio diseño. Estos avances suponen un gran paso adelante en la forma en que la IA apoya los objetivos de las personas usuarias, permitiendo que la creatividad lidere y la tecnología amplifique lo que es posible.

La nueva capa de IA de Canva incluye:

Primer Modelo de Diseño de Canva del mundo: El primer modelo del mundo entrenado para entender la complejidad del diseño. Basado en años de investigación y conocimiento en diseño, el Modelo de Diseño de Canva comprende la lógica del diseño, orquesta la disposición y genera contenido totalmente editable en segundos.

IA donde creas: Canva IA ha incorporado grandes mejoras y ahora está profundamente integrada en cada parte del proceso de diseño. Basta con imaginar cualquier elemento, foto, vídeo, textura o gráfico 3D, y observar cómo Canva lo materializa directamente en el lienzo. Además, con nuevas funciones de coincidencia de estilos, cada elemento se integra de forma armoniosa y coherente con la identidad visual de la marca, sin necesidad de ajustes manuales.

Pídeselo a Canva: Asistencia de diseño donde sea necesaria. Con solo mencionar @Canva, las personas usuarias pueden recibir feedback al momento, sugerencias de diseño o ediciones inteligentes sin interrumpir su flujo de trabajo. Desde propuestas de texto hasta ajustes visuales, esta función actúa como un verdadero compañero creativo integrado en el editor.

Herramientas potentes para hacer crecer una marca

Durante años, los equipos de marketing de todo el mundo han utilizado Canva para crear desde publicaciones en redes sociales hasta materiales publicitarios. Ahora, Canva evoluciona hacia una plataforma de marketing integral, presentando nuevas herramientas potentes para la gestión de marca, campañas de marketing y seguimiento de resultados.

Los nuevos productos para equipos de marca y marketing incluyen:

Canva Campañas: Una potente plataforma de marketing integral que reúne la creación, publicación y análisis de resultados en un solo lugar. Los equipos de marketing pueden ahora diseñar y lanzar anuncios en plataformas como Meta, seguir el rendimiento en tiempo real y optimizar el contenido al instante según las métricas. Impulsada por una IA consciente de la marca, Canva Campañas aprende de los datos de rendimiento para hacer que cada campaña sea más inteligente y eficaz con el tiempo.

Ecosistema de la marca: Integra las guías y los recursos de marca directamente en el editor, para que los equipos tengan acceso a todo lo que necesitan justo donde crean. Las fuentes, colores, logotipos y plantillas se aplican automáticamente, facilitando mantener la coherencia de la marca en cada diseño y canal. Tanto para equipos en crecimiento como para grandes empresas, elimina la necesidad de comprobaciones manuales y simplifica la expansión de una marca de forma coherente y sencilla.

Ampliando aún más su oferta, Canva también presenta Canva Business, un nuevo plan dirigido a particulares, profesionales del marketing y pequeños equipos que buscan hacer crecer sus negocios con herramientas avanzadas de IA, analítica y gestión de marca. Situado entre Canva Pro y Canva Enterprise, este plan ofrece acceso a más almacenamiento, más usos de IA, descuentos en impresión y herramientas especializadas que ayudan a los equipos a escalar con facilidad.

El nuevo Affinity, ahora gratis para siempre

Canva presenta el nuevo Affinity, que por primera vez une el diseño profesional con la creatividad del día a día. La nueva versión combina todas las herramientas profesionales más valoradas de la compañía, desde la edición vectorial y manipulación de imágenes hasta el diseño avanzado de maquetación, en una única plataforma potente y un formato de archivo universal. Ya no será necesario cambiar entre programas para crear trabajos de calidad profesional.

Affinity completa todo el proceso de diseño, permitiendo a cualquier profesional de la creatividad crear materiales en Affinity y trasladarlos directamente a Canva para colaborar, publicar y escalar su marca. Y por primera vez, Affinity es completamente gratuito para siempre, eliminando una de las últimas barreras para profesionales de la creatividad y abriendo el acceso a herramientas de clase mundial para todos.

Canva acelera la creatividad impulsada por IA en España

Canva continúa ampliando su presencia en España, donde uno de cada siete usuarios de internet utilizan la plataforma para crear, colaborar y comunicarse visualmente cada mes. Hasta la fecha, los usuarios en España han producido más de 870 millones de diseños, incluyendo más de 240 millones en el último año, lo que equivale a unas 670.000 nuevas creaciones diarias.

Además, España se ha consolidado como uno de los principales países en adoptar las herramientas de IA de Canva, reflejando la creciente apuesta por la inteligencia artificial como impulso para la creatividad y la expresión profesional. El país también se encuentra entre los que más utilizan la función Traductor con IA de Canva, situando al español entre los idiomas más traducidos del mundo.

Dentro de la Suite Visual de Canva, las presentaciones siguen siendo el formato más utilizado, seguidas del contenido para redes sociales, los documentos, los vídeos y las pizarras online. Desde el lanzamiento de la Suite Visual 2.0, su uso no ha dejado de crecer, consolidando el papel de Canva como plataforma esencial para particulares, equipos y organizaciones.

El uso por parte de equipos también está en aumento, cada vez más empresas españolas recurren a la suite integral de comunicación visual de Canva para potenciar la creatividad y mejorar la colaboración.

Como muestra de su compromiso con la comunidad local, Canva celebró recientemente su Community Labs en Sevilla, reuniendo a Creators, docentes y profesionales para crear y explorar el futuro de la comunicación visual. Además, la compañía participó en SIMO Educación 2025, donde presentó sus herramientas educativas y reafirmó su misión de empoderar a docentes y estudiantes a través de la creatividad.

Canva introduce la residencia de datos en Europa para reforzar la confianza digital

Para reforzar su compromiso con Europa, Canva introduce la residencia de datos en Europa, permitiendo a las grandes empresas almacenar su contenido y recursos de diseño dentro de la Unión Europea. Esta iniciativa ayuda a las empresas europeas a cumplir con los requisitos de protección y cumplimiento de datos, sin cambiar la forma en que los equipos trabajan o crean de manera colaborativa, y ofrece mayor control a empresas, centros educativos e instituciones públicas.

Estos lanzamientos marcan un hito clave en la misión de Canva de ofrecer herramientas seguras y sencillas a su comunidad global.