Halloween en GTA Online: regresan las partidas de supervivencia con zombis, un nuevo modo Asesino bajo el agua, encuentros con extraterrestres y mucho más

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos Halloween en GTA Online: regresan las partidas de supervivencia con zombis, un nuevo modo Asesino bajo el agua, encuentros con extraterrestres y mucho más

Las celebraciones de Halloween vuelven a Los Santos, y además regresan algunos de los modos favoritos de los fans, así como vehículos y eventos hasta el 5 de noviembre.

Además, el nuevo modo Ramius – Asesino, una versión del clásico modo que te sitúa en los lúgubres confines del submarino Ramius.

Los detalles completos de la actualización incluyen:

Modo inspirado en Halloween: el regreso de Supervivencia en Ludendorff.

Doble de GTA$ y RP hasta el 5 de noviembre en Asesino (incluye Submarino Ramius).

Doble de GTA$ en el desafío semanal hasta el 5 de noviembre: gana un Modo Adversario para recibir 200.000 GTA$ y la máscara calavera y capucha gris .

Calabazas de Halloween coleccionables, máscaras y pinturas faciales de Halloween gratis y mucho más.

Nuevas series de la comunidad de Halloween, que incluyen nuevas actividades.

Los zombis renqueantes y corredores ya están disponibles en el creador de partidas de supervivencia.

Vehículo gratis: Benefactor Krieger (supercoche) disponible hasta el 5 de noviembre.

Descuentos en vehículos de Halloween: 30% de descuento en los vehículos LCC Sanctus, Albany Lurcher, Albany Fränken Stange, Declasse Tornado Rat Rod y Chariot Romero Hearse.

Descuentos adicionales: 30% de descuento en búnkeres y sus mejoras y modificaciones, así como en indumentarias de Arena War y en los vehículos Pegassi Osiris, Buckingham Miljet, Dewbauchee Vagner, Ocelot Jugular, Vapid Dominator GTT, Western Company Seabreeze, Western Company Duster 300-H, Bravado Gauntlet Hellfire y Albany Hermes.

Para miembros de GTA+: los suscriptores de GTA+ pueden llevarse gratis hasta el 5 de noviembre el Declasse Tampa Armado, la pintura camaleónica y de ruedas anodizada perlada, la sudadera y pantalones cortos Death Metal LS y el Disfraz de momia. Además, con un 20% de descuento: LCC Sanctus, Dundreary Landstalker XL, Pegassy Oppresor, Declasse Scramjet, Lampadati Tigon, Överflöd Imorgon, Pegassi Tepesta, Grotti Turismo Classic y Karin Calico GTF.

Consulta el Rockstar Games Newswire para obtener más información que os dejamos aquí

Celebra esta tenebrosa temporada mientras Halloween se apodera de Los Santos Prepárate para el regreso de las populares partidas de supervivencia con zombis, un nuevo modo Asesino bajo el agua, encuentros con extraterrestres y mucho más Halloween invade el sur de San Andreas durante el mes de octubre con un caldero rebosante de caos. Hay rumores de avistamientos de ovnis, transformaciones insólitas y muchos más trucos y tratos en GTA Online. Enfréntate a un nuevo modo Asesino dentro del claustrofóbico submarino Ramius y combate en estos modos favoritos que regresan: Bestia contra asesino, Día del Juicio y Condenados. Halloween también trae consigo más bonificaciones durante todo octubre, empezando con el doble de GTA$ y RP en misiones de venta del búnker y un 30% de descuento en búnkeres y sus mejoras y modificaciones esta semana. Imbúyete del espíritu siniestro con las máscaras gratuitas de Halloween y con vehículos espeluznantes en oferta, como la LCC Sanctus (moto) y el Albany Lurcher (bólido), el regreso del Albany Fränken Stange (deportivo clásico) y el Chariot Romero Hearse (sedán), y mucho más. Además, celebra el Festival del Medio Otoño en GTA Online: juega en cualquier momento hasta el 8 de octubre para recibir la gorra otoñal Yeti roja, y que tu futuro sea tan brillante como la luna llena sobre Los Santos.

Vuelven las partidas de supervivencia con zombis Prepárate para el doble de amenazas este mes, ya que tanto Supervivencia en Cayo Perico como Supervivencia en Ludendorff regresan a GTA Online por un tiempo limitado, con zombis desatados que invaden desde un paraíso fiestero hasta un pintoresco pueblo nevado. Regresa a la isla del Rubio y a North Yankton para abrirte paso entre oleadas de no muertos, gigantescos titanes, conquistadores acorazados, fragmentadores, animales poseídos y sus domadores, DJ zombis y mucho más. Supervivencia en Cayo Perico vuelve para otorgar el doble de GTA$ y RP del 2 al 8 de octubre, y Supervivencia en Ludendorff ofrecerá el triple de recompensas cuando regrese del 23 de octubre al 5 de noviembre. Si deseas dar forma a tu propia locura zombi, ya es posible incluir zombis isleños renqueantes y corredores en tus creaciones mediante el creador de partidas de supervivencia. Consulta cómo hacerlo aquí.

Nuevo modo Ramius – Asesino La nueva versión de este clásico de Halloween te sitúa en los lúgubres confines del submarino Ramius. Necesitarás valerte de tus sentidos para orientarte entre las cubiertas, sobrevivir a los combates cuerpo a cuerpo y escapar de una tumba acuática. El asesino empieza cada ronda armado con una escopeta, mientras que las víctimas solo disponen de linternas para orientarse en la oscuridad. Tras tres minutos, las víctimas reciben escopetas y el perseguidor se convierte en la presa. Combate oleada a oleada en Asesino (submarino Ramius) para ganar el doble de GTA$ y RP en las series destacadas del 16 al 22 de octubre. Los anteriores modos Asesino también regresan a GTA Online durante todo octubre.

Regresan los favoritos de Halloween Asesino no es el único modo Adversario que regresa de forma macabra. Cada semana del mes de octubre se incluirá un modo distinto con temática de Halloween en las series destacadas con el doble de recompensas (que se acumulan hasta el cuádruple para miembros de GTA+): Del 2 al 8 de octubre: Bestia contra asesino

Del 9 al 15 de octubre: Día del Juicio

Del 16 al 22 de octubre: Asesino (submarino Ramius)

Del 23 al 29 de octubre: Condenados

Del 30 de octubre al 5 de noviembre: Asesino (incluye Submarino Ramius) En Los Santos te esperan aún más eventos peculiares a lo largo del mes: mira al cielo a mediados de mes para ver ovnis que planean y abducen a gente desprevenida, y ayuda a los investigadores de Fantasmas al descubierto de la zona enviándoles fotografías que prueben la existencia de lo sobrenatural. Además, recoge calabazas durante todo el mes para conseguir bonificaciones de GTA$ y más.

Desentierra la colección de no muertos de Vinewood A partir del 2 de octubre, completa los desafíos semanales las primeras tres semanas de este mes para recibir la colección de no muertos de Vinewood a tiempo para Halloween; un lote que incluye la nueva indumentaria Asesino payaso, la exclusiva máscara Please Stop Me, la camiseta Vinewood Zombie y la extravagante cubierta Calaveras para el Mammoth Avenger. Y la guinda del pastel es que todos los desafíos semanales de este mes también otorgan el doble de GTA$ de lo habitual, además de máscaras coleccionables de Halloween. Del 2 al 8 de octubre: sobrevive a dos oleadas en una partida de supervivencia sin morir para ganar 200.000 GTA$ y la máscara de zombi vintage marrón (necesaria para desbloquear la colección de no muertos de Vinewood) Del 9 al 15 de octubre: completa tres trabajos de taxista para ganar 200.000 GTA$ y la máscara de momia vintage erosionada (necesaria para desbloquear la colección de no muertos de Vinewood) Del 16 al 22 octubre: gana un modo Adversario para recibir 200.000 GTA$ y la máscara de hombre lobo vintage marrón (necesaria para desbloquear la colección de no muertos de Vinewood) Del 23 al 29 de octubre: sobrevive a cuatro oleadas en una partida de supervivencia sin morir para ganar 200.000 GTA$ y la máscara de araña saltarina gris Del 30 de octubre al 5 de noviembre: gana un modo Adversario para recibir 200.000 GTA$ y la máscara calavera y capucha gris