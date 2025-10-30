Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos el lanzamiento de Just Dance 2026 Edition la franquicia vuelve a mejorar uno de los juegos más divertidos en familia

Este año, además de las 40 nuevas canciones, en las que se incluyen exitazos como APT., de ROSÉ & Bruno Mars o Houdini de Dua Lipa, el juego trae también una colaboración muy especial con la exitosa serie Bluey, que hará las delicias de los más pequeños.

Entre las nuevas funcionalidades que trae consigo esta nueva entrega, destacan el modo Party, en el que los jugadores tendrán que poner a prueba su ritmo y sus reflejos en canciones más cortas, y el lanzamiento oficial del modo inalámbrico Mando-Cámara, que ya ha superado su fase beta. Esta función, desarrollada de forma interna por el equipo de Just Dance, permite a los jugadores convertir la cámara de sus smartphones en una herramienta de captura de movimiento de todo el cuerpo, permitiendo alcanzar mayores niveles de precisión al bailar.

La última entrega de Just Dance cuenta una vez más con el sello de calidad del estudio valenciano Inspira Animation, especializado en animación stop motion. Inspira, que colaboró por primera vez con la franquicia en el año 2018, ha desarrollado desde entonces siete mapas para Just Dance. Reinterpretado con una estética de Halloween, Born to be Alive de Patrick Hernández, es el último trabajo del estudio valenciano, del que podremos disfrutar en Just Dance 2026 Edition, y el primer proyecto en el que el que Inspira se puso manos a la obra tras la Dana.

Os dejamos el trailer

¡REÚNE A TUS AMIGOS Y TU FAMILIA Y CONVIERTE TU SALÓN EN UNA PISTA DE BAILE CON JUST DANCE 2026 EDITION©!

Prepárate para disfrutar de 40 canciones y dos funciones nuevas con las que crear recuerdos inolvidables.

Inspira Animation, el estudio valenciano especializado en animación stop motion, vuelve a firmar uno de los mapas del juego.

Ubisoft ha lanzado Just Dance® 2026 Edition, la última entrega de la popular franquicia de juegos musicales. El juego está disponible desde el 14 de octubre para las consolas Nintendo Switch™, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S. El juego también podrá disfrutarse en Nintendo Switch™ 2 gracias a la función de retrocompatibilidad. Cada copia de Just Dance 2026 incluye una suscripción de un mes a Just Dance+, el servicio de streaming que ofrece acceso a cientos de canciones y mucho más. Además, la Deluxe Edition ofrece una suscripción adicional de tres meses, y la Ultimate Edition ofrece una de 12 meses.

Just Dance 2026, desarrollado por el estudio Ubisoft París, ofrece un montón de contenido emocionante. Entre sus 40 canciones nuevas, que abarcan desde grandes éxitos actuales hasta clásicos atemporales, todo el mundo podrá encontrar algo de su gusto:

Abracadabra – Lady Gaga

– Lady Gaga All Star – Smash Mouth

– Smash Mouth Anxiety – Doechii

– Doechii – ROSÉ & Bruno Mars

Azizam – Ed Sheeran

– Ed Sheeran Big Bad Frog – Austin & Collins

– Austin & Collins Bluey Medley – Bluey

– Bluey Born To Be Alive – Patrick Hernandez (Reborn Version)

– Patrick Hernandez (Reborn Version) Chichika (feat. METAMAMI) – MariaDennis

– MariaDennis Counting Stars – OneRepublic

– OneRepublic Cry Baby – Melanie Martinez

– Melanie Martinez Don Raja – Su Real and DISTORT

– Su Real and DISTORT Don’t Go Breaking my Heart – Lulu & Levon

– Lulu & Levon DRIP – BABYMONSTER

– BABYMONSTER Feather – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper

– Cyndi Lauper Good Girls – Humphrey Dennis feat. Zanillya

– Humphrey Dennis feat. Zanillya Good Luck, Babe! – Chappell Roan

– Chappell Roan Houdini – Dua Lipa

– Dua Lipa Hung Up – Madonna

– Madonna I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

– Post Malone feat. Morgan Wallen It’s ok I’m ok – Tate McRae

– Tate McRae Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti, and Amenazandel

– Dixson Waz, La Tukiti, and Amenazandel La Bamba – The Sunlight Shakers

– The Sunlight Shakers Louder – Don Elektron and Derek

– Don Elektron and Derek Love Again – Dua Lipa

– Dua Lipa Messy – Lola Young

– Lola Young Moonlight – Aileen-O

– Aileen-O Pop Muzik – M, Robin Scott

– M, Robin Scott Prehistorock – Ricky Stone

– Ricky Stone Rockin’ Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves

– Mrs. Claus and the Elves Stay Cheese – Paul Russell

– Paul Russell Show me what you got – Boomborg

– Boomborg Sokusu – Wanko Ni Mero Mero

– Wanko Ni Mero Mero Spin Your Love – Kevin J Simon

– Kevin J Simon Strangers – Sigrid

– Sigrid Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis with Wanz

– Macklemore & Ryan Lewis with Wanz Viva la Vida – Coldplay

– Coldplay We Just Begun – Stush and WOST

– Stush and WOST Zombieboy – Lady Gaga

En Just Dance 2026 Edition, todo el mundo podrá bailar con Bluey en el nuevo escenario Bluey Medley Gameplay, producido por Ubisoft y Neels Studio, en colaboración con BBC Studios y Ludo Studio. Bluey es una adorable e incansable cachorrita de la raza pastor ganadero australiano, que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. Bluey usa toda su energía inagotable para jugar de forma impredecible y desternillante, arrastrando a su familia y a todo el vecindario a su mundo de diversión. Esta nueva colaboración se recrea en un placer tan sencillo como es el bailar juntos, un valor que comparten Bluey y Just Dance.

Además, esta nueva entrega de Just Dance cuenta una vez más con el sello de calidad del estudio valenciano Inspira Animation, especializado en animación stop motion. Inspira, que colaboró por primera vez con la franquicia en el año 2018, ha desarrollado desde entonces siete mapas para Just Dance. Reinterpretado con una estética de Halloween, Born to be Alive de Patrick Hernández, es el último trabajo de Inspira Animation del que podremos disfrutar en Just Dance 2026 Edition, y el primer proyecto en el que el estudio valenciano se puso manos a la obra tras la Dana.

En Just Dance 2026 Edition, los jugadores podrán descubrir una forma completamente nueva de diversión con giros inesperados en el modo Party. Con esta nueva función, los jugadores podrán entrar en el laboratorio del Dr. Gigavolt para enfrentarse a una serie de alocados experimentos, en solitario o en un grupo local de hasta seis personas. Mientras los jugadores bailen, aparecerán disruptores visuales o de acción para poner a prueba su ritmo y sus reflejos en canciones más cortas. El modo está disponible para todos los niveles, con ajustes de dificultad y una duración flexible en las sesiones, haciendo que resulte accesible tanto para jugadores novatos como para bailarines curtidos. El modo Party es compatible con todas las canciones de las ediciones de Just Dance de 2023, 2024, 2025 y 2026, así como con los packs musicales y Just Dance+.

Además, en Just Dance 2026 Edition los jugadores podrán disfrutar del lanzamiento oficial del modo inalámbrico Mando-Cámara, superada ya su fase beta. Esta función, desarrollada de forma interna por el equipo de Just Dance, permite a los jugadores convertir la cámara de su smartphone en una herramienta de captura de movimiento de todo el cuerpo, permitiendo alcanzar mayores niveles de precisión al bailar. La cámara del teléfono detecta los movimientos del jugador, que se comparan con la coreografía mostrada en pantalla: cuanto más se parezcan sus pasos a los del instructor de baile, mayor será la puntuación.

Actualmente, esta función está disponible solo para un jugador, en la app Just Dance Controller. Tras haberla probado en modo beta en Just Dance 2025 Edition, los jugadores podrán disfrutar ahora de una experiencia Just Dance completamente manos libres. La app es compatible con los sistemas IOS 14.4 o superior y Android 9 o superior.

Además de estas nuevas opciones de jugabilidad, Just Dance 2026 trae de vuelta algunos modos muy queridos por los fans, como el multijugador local para hasta seis personas, el modo Entrenamiento para monitorizar calorías y el modo Desafío para competir online.

Para conocer las últimas noticias sobre Just Dance 2026 Edition, por favor, visita justdancegame.com.