Path of Exile 2 gratis este fin de semana, coincidiendo con el lanzamiento de The Third Edict

Path of Exile 2: The Third Edict llega acompañado de un fin de semana gratuito disponible desde el 29 de agosto a las 22:00 CEST hasta el 1 de septiembre a las 22:00 CEST. Será la primera oportunidad para que jugadores de todo el mundo se adentren en el mundo de Path of Exile 2 sin necesidad de una clave de acceso anticipado, disponible en todas las plataformas: PC, Steam, PlayStation, Xbox y Epic Games Store. Descubre cómo jugar y todos los detalles en https://es.pathofexile.com/forum/view-thread/3826476.

¡Consigue los cosméticos gratuitos!

Los jugadores podrán conseguir los siguientes cosméticos exclusivos durante el fin de semana gratuito al completar las siguientes acciones:

Llegar al Campamento de Sierraclara en el Acto 1: Exile’s Hood Cosmetic

Derrotar al Druida Putrefacto en el Acto 1: Exile’s Staff

Derrotar al Conde Geonor en el Acto 1: Exile’s Cloak Back Attachment

Echa un vistazo al vídeo del fin de semana gratuito aquí:

Consigue los Drops, el emblema de chat de Twitch y el avatar de Discord de Path of Exile 2

Además, los jugadores podrán desbloquear recompensas extra, incluidos los Drops de Twitch y al avatar de Discord, completando las siguientes tareas:

Clam Stash Skin + Helmet of the Abyssal: Pasa tres horas viendo un directo en la categoría de Path of Exile 2 en Twitch durante la primera semana tras el lanzamiento y recibe un nuevo diseño para tu cofre, del que emanará agua. Además, recibirás el Helmet of the Abyssal, un cosmético que te informará de cuántos abisales has cerrado. Disponible Desde el 29 de agosto a las 22:00 CEST hasta el 6 de septiembre a las 13:59 CEST

Cape of the Abyssal: Pasa tres horas viendo un directo en la categoría de Path of Exile 2 en Twitch durante la segunda semana tras el lanzamiento y recibe el accesorio Cape of the Abyssal. Disponible desde el 7 de septiembre a las 14:00 CEST hasta el 13 de septiembre a las 13:59 CEST.

Portal Storm of Valako: Apoya a un creador. Suscríbete o regala dos suscripciones de Twitch, de cualquier nivel, para obtener el portal Storm of Valako. Disponible desde el 29 de agosto a las 22:00 CEST hasta el 13 de septiembre a las 13:59 CEST.

Emblema de chat de Twitch Orbe de caos: Desbloquea el nuevo emblema exclusivo Orbe de caos para el chat de Twitch al suscribirte a un streamer que esté en directo en la categoría Path of Exile 2. Disponible desde el 29 de septiembre hasta el 14 de septiembre. ¡Equipa el emblema cuando quieras que aparezca!