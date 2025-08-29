Path of Exile 2 gratis este fin de semana, coincidiendo con el lanzamiento de The Third Edict
Path of Exile 2: The Third Edict llega acompañado de un fin de semana gratuito disponible desde el 29 de agosto a las 22:00 CEST hasta el 1 de septiembre a las 22:00 CEST. Será la primera oportunidad para que jugadores de todo el mundo se adentren en el mundo de Path of Exile 2 sin necesidad de una clave de acceso anticipado, disponible en todas las plataformas: PC, Steam, PlayStation, Xbox y Epic Games Store. Descubre cómo jugar y todos los detalles en https://es.pathofexile.com/forum/view-thread/3826476.
¡Consigue los cosméticos gratuitos!
Los jugadores podrán conseguir los siguientes cosméticos exclusivos durante el fin de semana gratuito al completar las siguientes acciones:
- Llegar al Campamento de Sierraclara en el Acto 1: Exile’s Hood Cosmetic
- Derrotar al Druida Putrefacto en el Acto 1: Exile’s Staff
- Derrotar al Conde Geonor en el Acto 1: Exile’s Cloak Back Attachment
Echa un vistazo al vídeo del fin de semana gratuito aquí:
Consigue los Drops, el emblema de chat de Twitch y el avatar de Discord de Path of Exile 2
Además, los jugadores podrán desbloquear recompensas extra, incluidos los Drops de Twitch y al avatar de Discord, completando las siguientes tareas:
- Clam Stash Skin + Helmet of the Abyssal: Pasa tres horas viendo un directo en la categoría de Path of Exile 2 en Twitch durante la primera semana tras el lanzamiento y recibe un nuevo diseño para tu cofre, del que emanará agua. Además, recibirás el Helmet of the Abyssal, un cosmético que te informará de cuántos abisales has cerrado. Disponible Desde el 29 de agosto a las 22:00 CEST hasta el 6 de septiembre a las 13:59 CEST
- Cape of the Abyssal: Pasa tres horas viendo un directo en la categoría de Path of Exile 2 en Twitch durante la segunda semana tras el lanzamiento y recibe el accesorio Cape of the Abyssal. Disponible desde el 7 de septiembre a las 14:00 CEST hasta el 13 de septiembre a las 13:59 CEST.
- Portal Storm of Valako: Apoya a un creador. Suscríbete o regala dos suscripciones de Twitch, de cualquier nivel, para obtener el portal Storm of Valako. Disponible desde el 29 de agosto a las 22:00 CEST hasta el 13 de septiembre a las 13:59 CEST.
- Emblema de chat de Twitch Orbe de caos: Desbloquea el nuevo emblema exclusivo Orbe de caos para el chat de Twitch al suscribirte a un streamer que esté en directo en la categoría Path of Exile 2. Disponible desde el 29 de septiembre hasta el 14 de septiembre. ¡Equipa el emblema cuando quieras que aparezca!
- Decoración de avatar de Discord Eye of Prophecy: Juega a Path of Exile 2 durante 15 minutos y obtén la decoración de avatar Eye of Prophecy.
- Acepta la misión de Discord, disponible del 29 de agosto al 5 de septiembre.
- Para participar, pulsa “Iniciar misión” o selecciona el icono Descubrir al final de la lista de servidores: https://discord.com/quests/1399861649074159777
- Si estás usando Discord en el móvil, pulsa la pestaña Misiones, busca la pestaña Misiones y acepta la misión desde allí. Para comprobar su progreso, los jugadores tendrán que estar conectados en la aplicación de escritorio de Discord
The Third Edict supone una de las mayores transformaciones de Path of Exile 2 hasta la fecha, con cambios significativos a varios sistemas del juego, la primera liga exclusiva y mucho más:
- Acto 4, el archipiélago Karui: Explora ocho peligrosas islas, recorre 16 nuevas zonas, y enfréntate a más de 100 enemigos inéditos, incluidos 12 nuevos jefes.
- Tres Interludios sustituyen la dificultad Cruel: Estos mini actos y sus historias secundarias, añaden 19 zonas y 9 jefes únicos, permitiendo progresar con fluidez desde la campaña principal hasta el contenido final del juego.
- Liga Rise of the Abyssal: Enfréntate a nuevos miedos en forma de fisuras, enemigos y un nuevo jefe pináculo. Consigue recompensas exclusivas y accede a un insólito sistema de artesanía.
- Nuevo sistema de gemas de asistencia: Descubre nuevas configuraciones para tu personaje con las gemas de asistencia de diferentes grados, incluyendo 40 nuevas y poderosas gemas de asistencia de linaje.
- Comercio asíncrono: Compra objetos incluso si el vendedor no está conectado
.
- Mejoras en el juego: Añadida la función de esprintar, mejoras en la fabricación y numerosos cambios para reequilibrar las clases.
- Más contenido endgame: 25 nuevos mapas, con enemigos y jefes inéditos, además de versiones uber de algunos de los jefes ya existentes.
Para consultar la lista completa de cambios en las clases, los nuevos nodos en el árbol de pasivas y el rediseño del sistema de gemas de asistencia, por favor, consulta las notas del parche: https://es.pathofexile.com/forum/view-thread/3827155
Para más información sobre The Third Edict, visita el anuncio oficial.