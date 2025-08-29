Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Lost Soul Aside ya está disponible para PS5 y PC. El título, un RPG de acción y fantasía, ha sido desarrollado por UltiZero Games, el estudio de Yang Bing, y el apoyo de China Hero Project.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que desde hoy ya está disponible el videojuego de acción y aventura Lost Soul Aside para PS5 y PC (Steam, Epic Games Store). El título ha sido ideado y desarrollado por Yang Bing en colaboración con el programa de SIE China Hero Project, y su estudio UltiZero Games

Lost Soul Aside presenta la historia de Kaser, quien se ve obligado a emprender un peligroso viaje en busca de su hermana tras la invasión de seres de otra dimensión en su planeta. De este modo, se embarca en una aventura acompañado por Arena, una criatura simbiótica capaz de transformarse en diversas armas. Con un sistema de combate rápido, dinámico y visualmente impactante, el juego invita a dominar combos espectaculares y enfrentarse a criaturas de gran escala en escenarios en ruinas donde la fantasía y la tecnología conviven en un entorno hostil y vibrante.

Desde su anuncio, el juego ha captado la atención por su impresionante calidad gráfica y jugabilidad fluida. Yang Bing comenzó a trabajar en Lost Soul Aside en solitario en 2016, inspirado por grandes referentes del género. Su demo inicial llamó la atención internacional y despertó el interés de jugadores y prensa en todo el mundo. Gracias al apoyo del China Hero Project, Bing pudo expandir su visión con un equipo de desarrollo y recursos adicionales, manteniendo siempre el núcleo creativo original.

Además, para todos aquellos que quieran probar la experiencia antes de lanzarse a la aventura completa, Lost Soul Aside cuenta con una demo gratuita ya disponible en PlayStation 5 y en Steam. Esta versión de prueba incluye dura un total de una hora, en la que los jugadores podrán experimentar también el combate contra uno de los jefes del juego.

Ediciones disponibles

Lost Soul Aside se lanza en dos ediciones:

Edición Estándar , que incluye el juego base tanto en formato digital como físico.

, que incluye el juego base tanto en formato digital como físico. Edición Digital Deluxe, que ofrece además contenido adicional digital como un libro de arte, la banda sonora oficial y elementos cosméticos exclusivos para el protagonista.

Lost Soul Aside ya se encuentra disponible en PS5 y PC (Steam/Epic Games Store).