DRAGON BALL SPARKING ZERO muestra la jugabilidad y la función de controles por movimiento en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

¡Descubre las formas únicas de jugar con los nuevos controles por movimiento! Crea tu propio estilo y mueve tu Joy-Con para recrear los movimientos de tus personajes favoritos con esta nueva función. Libera tu mejor Kamehameha y siente el poder en tus propias manos.
DRAGON BALL: SPARKING! ZERO llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 14 de noviembre de 2025.
Resérvalo ya: https://bnent.eu/DBSZ-PreorderSwitch
Para más información sobre DRAGON BALL: SPARKING! ZERO y otros productos de Bandai Namco Europe, visita: www.bandainamcoent.eu
