Juan Cascón Baños


Aluna vez te ha pasado que un hijo ha vuelto del cole y no ha podido abrir la puerta porque habia olvidado o perdido las llaves de casa. Una vuelta al cole, segura y sin estrés con Nuki. Un cerradura inteligente puede ser la solución.

Septiembre es considerado el primer mes del curso y, para muchos, es el inicio de una nueva temporada, iniciando nuevos hobbies y propósitos. Nuki, el fabricante de cerraduras inteligentes líder en Europa, es el elemento perfecto para que tanto personas individuales como familias al completo puedan gestionar las distintas dificultades con respecto a horarios, actividades y rutinas. 

La gestión de rutina sin estrés con el Nuki Smart Lock GO 

image2.png, Imagen

La Smart Lock Go es el accesorio perfecto para ofrecer seguridad y facilitar la gestión de las rutinas del día a día, tanto para familias como para personas individuales. Posibilita cerciorarse del correcto cierre de la puerta, se permite dar accesos cuando sea necesario desde cualquier lugar, facilitando la entrada a personas de la familia, otros invitados o personal del hogar.  

La nueva versión de las cerraduras Nuki, ofrece todas las funciones de generaciones anteriores aprobadas por Nuki por menos de 150 euros. Combina un nuevo paquete tecnológico y un diseño de cuarta generación, pero sin acero inoxidable, y se comunica mediante Wi-Fi integrado, Bluetooth o Matter vía Thread.  

Y si quiera algo mas potente puede leer nuestro análisis de su producto más avanzado Smart lock ultra de Nuki 

Puede encontrar el Nuki Smart Lock Go por menos de 150€ en la tienda online de Nuki y Amazon

Puede encontrar el Nuki Smart Lock Go por menos de 150€ en la tienda online de Nuki y Amazon

