¡Warhammer 40,000: Space Marine 2 presenta su hoja de ruta del Año 2 que comienza con la actualización aniversario el 4 de septiembre!

Con el tráiler del Año 2 de hoy, el célebre shooter the acción en tercera persona detalla sus planes para un segundo año de actualizaciones de contenido, que incluye una nueva clase jugable.

Focus Entertainment y Saber Interactive se complacen en revelar sus planes para el Año 2 para el súper ventas Warhammer 40,000: Space Marine 2, comenzando con el lanzamiento de la actualización aniversario del juego el 4 de septiembre. Disponible ahora en PlayStation 5, Xbox Series y PC, Space Marine 2 promete otro año de contenidos de juego gratuito, además de un nuevo pase de temporada repleto de nuevos cosméticos.

Enlace Trailer Space Marine 2 – Year 2

Nuevos modos de juego, Operaciones, Arenas PvP y mucho, mucho más

El contenido del Año 2 de Space Marine 2 sigue los pasos del Año 1 con 6 nuevos parches que vendrán repletos de nuevos contenidos de juego gratuitos disponibles para todos los jugadores a lo largo de 2025 y 2026. Desde nuevos modos de juego PvE y PvP hasta nuevos enemigos y una nueva clase jugable, los defensores de la humanidad están de enhorabuena:

§ 4 nuevas operaciones y un nuevo mapa de asedio

§ 2 nuevas arenas de Eternal War

§ Nuevos modos de juego Estratagemas (PvE) y Embestida de Helbrute (PvP)

§ Nueva clase jugable: El Tecnomarine

§ Nuevas armas y variantes de armas desbloqueables gratuitas para armas existentes

§ Nuevos enemigos y jefes

§ Nuevas mecánicas de progresión

Este segundo año de contenido comienza el 4 de septiembre con el lanzamiento de la actualización aniversario de Space Marine 2, su parche más grande hasta la fecha.

Tienes más información en nuestra hoja de ruta del Año 2:

Más cosméticos del Capítulo de Marines Espaciales con el Pase de Temporada II

La actualización aniversario del 4 de septiembre también viene con el lanzamiento del segundo pase de temporada de Space Marine 2 y sus dos primeros contenidos descargables (DLCs): el paquete de campeones de los Templarios Negros y el paquete cosmético de Puños Imperiales, que incluyen un nuevo skin de campeón para la clase Baluarte y un skin de la espada de poder para el primero, y más de 40 nuevos cosméticos que celebran 7 de los capítulos sucesores de los Puños Imperiales para el segundo.

A lo largo del año, el Pase de temporada II otorgará a los jugadores 9 DLCs nuevos que celebran la variedad de capítulos de Marines Espaciales que abarcan toda la galaxia con nuevos diseños de campeones, piezas de armadura y marcas heráldicas. Si bien los capítulos existentes como los Ángeles Sangrientos y las Salamandras recibirán nuevos cosméticos, los capítulos favoritos de los fanáticos como los Raptores, los Manos de Hierro y los Carcharodones tendrán su momento de gloria a su debido tiempo.

Acude a la llamada de la batalla una vez más el 4 de septiembre con la actualización Aniversario «Anniversary» de Warhammer 40,000: Space Marine 2, disponible de forma gratuita en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y recibe un montón de nuevas opciones de personalización con el Pase de Temporada II. Únete a la comunidad de Space Marine 2, comparte comentarios y obtén recompensas exclusivas en nuestra nueva plataforma Focus Together.