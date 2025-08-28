HONOR vuelve hacerlo y lanza el smartphone plegable más resistente y más fino del mercado

Compartir Facebook

HONOR Magic V5 combina a la perfección IA de última generación, un dise ñ o ultradelgado y un rendimiento excepcional para una experiencia premium

Con solo 8,8 mm de grosor y 217 g de peso, el nuevo plegable permite interactuar con hasta tres aplicaciones a la vez, mejorando la productividad

HONOR , la marca de tecnología global, ha anunciado hoy la disponibilidad de HONOR Magic V5 en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, su smartphone plegable más avanzado hasta la fecha. Con solo 8,8 mm , HONOR Magic V5 es el smartphone plegable más delgado del mundo hasta la fecha, y combina un diseño industrial líder en el mundo con baterías ultra potentes, una durabilidad sin concesiones, potentes cámaras y funciones de productividad inteligentes para ofrecer una experiencia de usuario sin igual en un smartphone plegable.

Y es que, HONOR lo ha vuelto a hacer. Con el lanzamiento del nuevo HONOR Magic V5, la marca reafirma su liderazgo en innovación al presentar, una vez más, el smartphone plegable más delgado del mundo (Color Ivory White). Tras marcar un hito con el revolucionario HONOR Magic V2 y consolidar su posición con HONOR Magic V3, HONOR continúa redefiniendo los límites del diseño y la ingeniería en dispositivos plegables, ofreciendo a los usuarios una experiencia única donde la elegancia y la tecnología van de la mano.

“Estamos encantados de presentar hoy HONOR Magic V5 en los mercados europeos”, ha afirmado James Li, director ejecutivo de HONOR. “Este lanzamiento supone un hito importante en nuestro esfuerzo por ampliar los límites de la innovación móvil, ya que no solo creamos un dispositivo, sino un compañero inteligente diseñado para empoderar a las personas y amplificar su potencial. Gracias a la estrecha colaboración con líderes del sector como Google y Qualcomm, hemos combinado a la perfección las capacidades de IA de última generación de HONOR, un diseño ultradelgado y un rendimiento excepcional y duradero para ofrecer una experiencia verdaderamente transformadora. Estamos deseando ver cómo los consumidores adoptan esta tecnología revolucionaria para alcanzar nuevos niveles de productividad, creatividad y éxito en su vida cotidiana”.

Ultra delgado, ultra resistente, ultra potente

Fabricado con precisión mediante el avanzado sistema de fabricación con IA de HONOR, HONOR Magic V5 redefine la portabilidad en los smartphones plegables. Con un perfil ultradelgado de 8,8 mm y un diseño impresionantemente ligero de solo 217 g , combina a la perfección la elegancia con la funcionalidad. Equipado con la tecnología de baterías de silicio-carbono de última generación, HONOR Magic V5 cuenta con una capacidad de batería ultra potente de 5820 mAh y un 15% de contenido de silicio en las celdas, lo que proporciona una duración excepcional de la batería sin comprometer su elegante forma.

En esencia, HONOR Magic V5 cuenta con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon® 8 Elite , lo que garantiza un rendimiento de IA de primer nivel y una inteligencia integrada en el dispositivo sin fisuras para satisfacer las demandas tanto empresariales como de ocio.

Diseñado para ofrecer una gran durabilidad, HONOR Magic V5 está fabricado para resistir las inclemencias del tiempo con la clasificación IP58 de resistencia al polvo y al agua. Su robusto diseño se ve reforzado por el escudo antirrayaduras NanoCrystal Shield de HONOR y un panel de pantalla interior reforzado con fibra de carbono, lo que le confiere una resistencia sin igual para el uso diario.

Los entusiastas de la fotografía apreciarán el revolucionario sistema de cámara AI Falcon, que incluye una cámara teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP, una cámara principal ultrasensible a la luz de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP. Mejorado por el motor de imagen AI HONOR, HONOR Magic V5 abre nuevas posibilidades en la fotografía plegable con funciones como Retrato mejorado con IA, Superzoom con IA y Captura con detección de movimiento, lo que permite a los usuarios capturar cada momento con una precisión asombrosa.

Productividad maximizada en la pantalla grande con soporte para lápiz óptico

HONOR Magic V5 está diseñado para aumentar la productividad, con una amplia pantalla interior de 7,95 pulgadas y una pantalla exterior de 6,43 pulgadas, ambas totalmente compatibles con la entrada mediante lápiz óptico para ofrecer a los usuarios una mayor flexibilidad y opciones a la hora de tomar notas, hacer bocetos o realizar interacciones precisas en la pantalla. Con el modo Multi-Flex mejorado , los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente, lo que facilita la revisión de documentos, la participación en videollamadas y la comparación de precios en plataformas de compras, todo ello en una sola vista.

Con MagicOS 9.0, HONOR Magic V5 viene con Google Gemini preinstalado. Los usuarios pueden chatear con Gemini para obtener ayuda con la escritura, la planificación, el aprendizaje y mucho más. O hablar en directo con Gemini para intercambiar ideas, simplificar temas complejos y ensayar para momentos importantes con respuestas en tiempo real. Incluso pueden preguntarle a Gemini sobre cualquier cosa que vean compartiendo su cámara o pantalla en las conversaciones de Gemini Live. HONOR también ha desarrollado un nuevo método de interacción para acceder a Google Gemini con solo tocar dos veces . Este atajo gestual permite a los usuarios activar Gemini al instante tocando dos veces la parte trasera del teléfono. Para aquellos que dependen de sus teléfonos inteligentes para tomar notas, HONOR Notes integra herramientas de IA, como resumen, formato, transcripción y revisión gramatical, mientras que la aplicación Grabadora permite la transcripción y traducción en tiempo real. Juntas, estas funciones ofrecen una experiencia plegable de nivel superior, combinando el poder de la IA con la versatilidad de un dispositivo de pantalla grande para aumentar la productividad móvil.

Herramientas avanzadas de inteligencia artificial

Más allá de la productividad, HONOR Magic V5 abre nuevas vías para la creatividad y la comunicación con su suite de IA integrada en el dispositivo y en la nube. Imagen a Vídeo IA , impulsado por el modelo Veo AI de Google, transforma fotos estáticas en videoclips dinámicos y realistas en menos de un minuto. Para la edición de fotos, Recorte con IA, Goma de Borrar IA, Pintura con IA y Mejora IA proporcionan herramientas sencillas para reposicionar, eliminar, ampliar y mejorar las imágenes. HD Moving Photo captura imágenes en movimiento de alta definición, que se pueden compartir al instante en las redes sociales.

La comunicación se mejora aún más gracias a Traducción de llamadas IA, una función integrada en el dispositivo que prioriza la privacidad y ofrece traducción de llamadas en tiempo real en seis idiomas, y Traducción IA , que permite la traducción instantánea de textos y conversaciones

Conectividad perfecta entre dispositivos y sistemas

HONOR Magic V5 mejora la colaboración entre plataformas con la versión actualizada de HONOR Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre dispositivos Android, iOS , macOS y Windows. HONOR Magic V5 también ofrece la capacidad de clonación de dispositivos más completa entre dispositivos similares, ya que admite la migración fluida desde iPhones, incluyendo contactos, calendarios, fotos, notas y recordatorios. Diseñado para flujos de trabajo modernos, es totalmente compatible con los formatos de documentos de Windows Office, así como con tipos de archivos profesionales como CAD y EPUB. Ya sea trabajando en varios dispositivos o migrando desde otros ecosistemas, HONOR Magic V5 garantiza una productividad ininterrumpida y una experiencia fluida entre sistemas.

HONOR Magic V5 gana el record al plegable más resistente

HONOR Magic V5 ha sido reconocido por Guinness World Records tras levantar 104 kg, el peso más alto jamás soportado por un smartphone plegable suspendido. El hito, certificado en Dubái el 1 de agosto de 2025, pone de relieve la resistencia de su innovadora bisagra de acero ultrarresistente, diseñada para soportar hasta 500.000 pliegues. Con este logro, HONOR reafirma su compromiso de combinar diseño ultradelgado con una durabilidad sin precedentes en la categoría de teléfonos plegables.

Color, precio y disponibilidad [18]

HONOR Magic V5 está disponible en tres colores: Ivory White (estará disponible en la web de HONOR), Black en operadores (MasOrange y Vodafone), y Dawn Gold en en Media Markt y Amazon. Configuración: 16GB+512GB. Disponible desde hoy en www.honor.com/es y otros canales por un PVPR de 1.999€.

Además, cualquier cliente contará con 12 meses de protección de pantalla a través del registro y solicitud en la aplicación de MyHonor.

Oferta de lanzamiento en HiHonor disponible desde el 28 de agosto al 30 de septiembre, que incluye:

• Cupón de descuento de 300 €

• HONOR Super Charge 66 W

• HONOR Magic Pen