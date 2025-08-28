Rediseño COPE. Un año evolucionando la mejor radio de España

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy hace un año del rediseño COPE. Hace justo un año todo el equipo dimos un paso decisivo en la transformación digital de COPE lanzamos el nuevo diseño de nuestra web y de la app. Un proyecto ambicioso con un objetivo claro: convertir COPE.es en la mejor plataforma digital de la radio española. Hoy, un año después, podemos decir que no solo lo conseguimos, sino que seguimos evolucionando cada día para estar a la altura de lo que nuestros oyentes esperan de nosotros.

El rediseño no fue solo un cambio estético. Cambiamos el CMS a Xalok – Hiberus Media Labs para ayudar a la redacción a crear contenido en Internet.

Los profesionales de COPE comprueban con rigor la verdad de los hechos y la fiabilidad de sus fuentes para informar con rigor y siguiendo nuestra línea editorial cristiana en favor de la vida y la familia.

Fue una renovación profunda de cómo entendemos la experiencia digital en COPE:

📱 Más rápida, más intuitiva y centrada en el usuario.

🔊 Con el audio como protagonista, en directo y a la carta. Sobre todo apostando por el streaming con visibilidad de nuestros programas de radio como Herrera en COPE, Tiempo de Juego, La Linterna, El partidazo de COPE …

📰 Integrando información, opinión, religión deportes y entretenimiento en un entorno digital moderno, accesible y eficaz.

Este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto de equipos multidisciplinares, que han aportado talento, esfuerzo y visión a lo largo de meses. Por eso, hoy queremos dar las GRACIAS.

🔹 A los profesionales de Hiberus, ALTEN y Redbility, que nos han acompañado codo con codo en este camino, aportando su conocimiento técnico y su compromiso.

🔹 A todo el equipo de COPE, desde tecnología, redacción, diseño, comercial, comunicación, marketing y producto, que no solo imaginaron una nueva plataforma, sino que la hicieron realidad en un tiempo récord.

Cada píxel, cada línea de código, cada prueba con usuarios, cada decisión de diseño… fue el resultado de un trabajo colaborativo y meticuloso.

Los resultados nos animan a seguir por este camino:

✅ Mayor tiempo de permanencia en la web.

✅ Incremento de la escucha digital y de las descargas de la app de COPE. Descargar COPE en Android, Descargar COPE en iPhone

✅ Mejoras en accesibilidad, rendimiento y posicionamiento SEO.

✅ Y sobre todo, una mayor conexión con nuestros oyentes, que encuentran en COPE un entorno digital ágil, moderno y útil.

Pero este aniversario no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Seguimos trabajando duro para mejorar la plataforma, integrar la IA para ayudar a la redacción, escuchar a nuestros usuarios y adaptarnos a sus necesidades, en un entorno digital que cambia constantemente para seguir siendo referentes.

Gracias de nuevo a todos los que forman parte de la familia COPE.

Este proyecto demuestra lo que se puede lograr cuando hay una visión clara, equipos comprometidos y un propósito común: hacer la mejor radio, también en digital.

Fuente: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7366711361034244097/

#COPE #TransformaciónDigital #ExperienciaDeUsuario #Radio #App #Web #UX #Gracias #Hiberus #Alten #Aniversario