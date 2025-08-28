¿Cuáles han sido las canciones más escuchadas este verano?

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

W Sound, Beéle y Ovy On The Drums conquistan el verano en España con la canción más escuchada en Spotify

El verano entra en su recta final y Spotify, la compañía más grande de audio en streaming del mundo, revela cuáles han sido las canciones más escuchadas de la temporada estival en España. Canciones que han marcado el ritmo a lo largo de este verano y que recuerdan que la música es uno de los ingredientes esenciales de la temporada favorita para la mayoría.

Así, los resultados muestran que el tema que más ha sonado en España ha sido “La Plena – W Sound 05”, la colaboración entre W Sound, Beéle y Ovy On The Drums que ha conquistado a los oyentes y que acumula más de 26 semanas en el ranking de ‘Top canciones España’. Entre los artistas que colaboran en el tema destaca el colombiano Beéle, que se ha convertido en el “rey del verano” en España, ya que firma hasta cinco canciones dentro del ‘top 20’ de las más escuchadas. Además de “La Plena – W Sound 05”, aparece en la lista con “no tiene sentido”, en segunda posición; “YO y TÚ” (con Ovy On The Drums y Quevedo), en séptima posición; “si te pillara”, en décimo lugar; y “mi refe” (junto a Ovy On The Drums), en el 12º lugar.

Completando el podio de las canciones más escuchadas en España, el tercer lugar se lo lleva “DROGA”, la colaboración de Mora y C. Tangana, que ha alcanzado gran popularidad en la plataforma. El cuarto lugar lo ocupa “QLOO*”, de Young Cister con Kreamly, mientras que en el quinto puesto aparecen Myke Towers y Quevedo con “SOLEAO”, un tema que ha puesto ritmo a momentos veraniegos en todo el país.

El afrobeat latino se consagra como el sonido del verano

Este verano, el afrobeat latino se ha consolidado como uno de los sonidos protagonistas en España, con Beéle como referente del género dentro de la lista, con canciones como “YO y TÚ” (con Ovy On The Drums y Quevedo), así como Rels B con “TU VAS SIN (fav)” o Myke Towers y Quevedo con “SOLEAO”. Junto a esta tendencia, canciones como “capaz (merengueton)”, de Alleh y Yorghaki, o “AURORA”, de Mora y De La Rose, demuestran que el género urbano sigue dominando las listas, con una combinación de artistas nacionales e internacionales que marcan el pulso musical del momento.

Destaca también la presencia de la catalana Bad Gyal, que está presente en el ‘top 20’ con dos temas entre los más escuchados: “Comernos”, junto a Omar Courtz, y su canción “Da Me”, reafirmando su influencia en la escena musical española.

“Este verano ha dejado claro que el afrobeat latino está marcando una nueva etapa en la música en España, dominada en su mayor parte por el género urbano, que sigue mostrando una enorme fuerza, con artistas tanto latinoamericanos como nacionales liderando las listas. Esta mezcla de sonidos y talentos refleja una escena musical diversa y vibrante, demostrando la gran variedad de los gustos musicales que conviven en nuestro país”, declara Darío Manrique, Editorial Lead de España e Italia en Spotify.

A continuación, la lista de temas más escuchados este verano en España: