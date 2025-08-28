Descubre la historia y el rico trasfondo de Digimon Story Time Stranger con su nuevo tráiler

Hoy descubre la historia y el rico trasfondo de Digimon Story Time Stranger con su nuevo tráiler.

Digimon Story Time Stranger explora una serie de acontecimientos que afectan a la estabilidad tanto del mundo humano como del digital. Los jugadores asumen el papel de un agente ADAMAS y deben desentrañar esta catástrofe, viajando a través del tiempo y distintos mundos para descubrir la verdad. El juego presenta una historia conmovedora protagonizada por personajes que comparten vínculos especiales con los Digimon. Para restaurar las leyes naturales del mundo, la alianza entre humanos y Digimon es esencial para plantar cara al destino.

El juego combina elementos de RPG y evolución de monstruos, donde los jugadores podrán reclutar, entrenar y forjar lazos con una gran variedad de Digimon. Digimon Story Time Stranger también ofrece combates dinámicos por turnos, incluyendo más de 450 Digimon. Esto, junto con amplias opciones de personalización y evolución, brinda infinitas formas de afrontar las batallas, revelando la fuerza del vínculo entre el jugador y su Digimon para liberar todo su potencial.

Os dejamos el tráiler aquí para descubrirlo:

Digimon Story Time Stranger se lanzará el 3 de octubre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Las reservas ya están disponibles en todas las plataformas.

Para más información sobre Digimon Story Time Stranger y otros productos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/