HITMAN World of Assassination llega hoy a iPhone y iPad

La experiencia completa del sandbox World of Assassination se ha optimizado para dispositivos móviles con controles táctiles y compatibilidad con mandos externos

IO Interactive, desarrollador y editor independiente de videojuegos, ha anunciado que la experiencia completa de HITMAN World of Assassination llegará hoy a iPhone y iPad. Los jugadores podrán calzarse los elegantes zapatos del Agente 47 y emprender misiones en las 25 localizaciones de HITMAN World of Assassination, todo desde la palma de su mano. Acompañando a su lanzamiento para iPhone y iPad, HITMAN World of Assassination también estará disponible para ordenadores MAC con procesadores Apple Silicon a finales de este año, con fecha exacta aún por confirmar.

Esta versión para dispositivos móviles ofrece la experiencia sandbox completa de HITMAN en iPhone y iPad, con todas las localizaciones y misiones disponibles desde el primer día. Ya sea camuflándose en un desfile de moda en París, saboteando un laboratorio secreto en Sapienza o infiltrándose en una lujosa fiesta en Dubái, tanto la libertad como el sigilo característicos de la saga HITMAN se mantienen intactos. La misión de entrenamiento Instalación de la Agencia estará disponible de forma gratuita, así como la misión El principio de Sebastian, en Dubai, permitiendo a los jugadores probar HITMAN World of Assassination en iPhone y iPad antes de embarcarse en sus primeros encargos.

Echa un vistazo al tráiler aquí:

https://youtu.be/fYJwROKrP6I

IOI ha diseñado los controles táctiles cero, específicamente para iPhone y iPad. Estos botones táctiles serán sensibles al entorno y se adaptarán dinámicamente, adaptándose a los escenarios. HITMAN World of Assassination se beneficia también del MetalFX, ofreciendo un apartado gráfico de alta calidad en esta versión de las misiones del Agente 47 para iPhone y iPad. Además, los controles táctiles son inteligentes, adaptables y completamente nuevos. Para quienes prefieran una experiencia con controles físicos, HITMAN World of Assassination para iPhone y iPad será compatible con todos los mandos de terceros, ofreciendo así otra forma de disfrutar de la profunda y gratificante jugabilidad de HITMAN en cualquier lugar.

El modo Agente Libre se añadirá a las versiones de iPhone y iPad en HITMAN World of Assassination como parte de su calendario de lanzamientos a finales de este año.

En su lanzamiento, HITMAN World of Assassination será compatible con los siguientes dispositivos: todos los modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro, iPad Air (procesador M1 o posterior) y iPad mini (A17 Pro).

HITMAN World of Assassination estará disponible en iOS, como juego completo, por 69,99 €. Para los primeros jugadores de la versión móvil que quieran disfrutar de HITMAN en cualquier lugar, cada una de las 24 localizaciones del juego podrá adquirirse individualmente por 2,99 €, ofreciendo una forma más accesible de jugar en cualquier sitio.

Regístrate para obtener una cuenta de IOI y recibirás el traje Black Turtle Streak en iOS cuando el juego se lance en la App Store.

Actualización de la temporada High-Stakes

Mientras tanto, la temporada High-Stakes sigue con fuerza en HITMAN World of Assassination. El Objetivo Escurridizo Le Chiffre regresa justo a tiempo para que los nuevos jugadores se enfrenten a esta misión cargada de tensión; estará disponible desde hoy hasta el 14 de septiembre. Se trata del primer Objetivo Escurridizo jugable en iPhone y iPad, lo que permitirá a los jugadores enfrentarse al villano favorito de los fans de la película Casino Royale (2006). Además, en las próximas semanas llegarán más Desafíos, Objetivos Escurridizos, Contratos Destacados y recompensas exclusivas vía Twitch Drops. En definitiva, hay mucho más HITMAN por disfrutar en los próximos meses.

Para saber más sobre el juego, por favor, visita el sitio oficial