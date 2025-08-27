Farmer’s Dynasty 2 llegará a PC a inicios de 2026

Compartir Facebook

Los fans de la franquicia Dynasty tuvieron una sorpresa inesperada en la gamescom con la revelación de Farmer’s Dynasty 2, que ahora regresa oficialmente con un nuevo tráiler. El juego llegará a PC a inicios de 2026 y promete una amplia aventura agrícola de mundo abierto que abarca dos eras. Encuentra más información en el comunicado a continuación.

Mira el tráiler

Tras un período de expectativas y silencios, Farmer’s Dynasty 2 ha reaparecido con una propuesta revitalizada, prometiendo una experiencia de vida rural… ¡en dos eras distintas!

El desarrollador independiente Umeo Studios y el editor Toplitz Productions han sorprendido a la comunidad con un nuevo tráiler, presentado durante la feria Gamescom, que revela una versión temprana del juego disponible desde principios de 2026 a través del programa de Early Access en PC.

Un mundo abierto para dos generaciones

El tráiler destaca un entorno amplio y vibrante, donde los jugadores vivirán una experiencia agrícola completa: desde heredar la granja familiar hasta proyectar su legado en dos distintas eras. Según la compañía, “Prepare to open the doors to your life as a farmer in not one, but two distinctive eras…” Toplitz Productions. Esto sugiere la posibilidad de saltar entre épocas —quizá enfrentando desafíos distintos y avanzando en el desarrollo generacional—, aunque los detalles aún no han sido revelados.

Robin Gibbels, director de producción en Toplitz, ha expresado su gratitud por la retroalimentación constante de la comunidad y anticipa más noticias en las próximas semanas y meses.

Trayectoria hasta ahora

En octubre de 2024 , se confirmó que Farmer’s Dynasty 2 entraría en Early Access en Steam el 5 de diciembre

Durante el Steam Next Fest de junio de 2024 , se lanzó una demo jugable que permitió a los jugadores experimentar cómo transformar una granja en ruinas en un establecimiento funcional, empleando maquinaria antigua y moderna

Según el portal MiFedria (referencia general), el lanzamiento oficial en acceso anticipado está previsto para 2026 Tienda Steam+1.

¿Qué se espera en esta nueva etapa?

Un mundo abierto con dinámicas estacionales, ciclos día-noche y condiciones climáticas realistas.

Una herencia agrícola intergeneracional, con misiones principales y secundarias que potencian la narrativa.

Mecánicas que mezclan lo tradicional y lo moderno: restauración de vehículos antiguos y uso de maquinaria potente.

Interacción social con NPCs, comercio, mantenimiento de la granja, cría de animales e incluso la posibilidad de formar una familia dentro del juego.

Farmer’s Dynasty 2 parece estar pisando con fuerza, con un nuevo enfoque que promete expandir la experiencia contemplada en el primer título. Si bien la fecha exacta de Early Access será a principios de 2026, lo anunciado en el Gamescom ha despertado entusiasmo entre los fans del género agrícola.