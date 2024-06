Compartir Facebook

El Xbox Games Showcase y el Call of Duty: Black Ops 6 Direct acaban de terminar, y aquí tienes un resumen de todo lo anunciado en la doble presentación de hoy.

En el Xbox Games Showcase, que puedes ver bajo demanda aquí, se han presentado los regresos de sagas muy queridas con Gears of War: E-Day y Doom: The Dark Ages, vistazos a juegos como Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones y el Gran Círculo, Perfect Dark, State of Decay 3, South of Midnight, Avowed, la expansión Starfield: Shattered Space y mucho más. También se reveló la fecha de lanzamiento de The War Within, la próxima expansión de World of Warcraft.

En el primer Showcase con juegos de nuestros estudios de Activision, Blizzard, Bethesda y Xbox Game Studios, además de nuestros socios third-party, los jugadores pudieron disfrutar de anuncios y nuevas actualizaciones de docenas de juegos, muchos de los cuales estarán disponibles en Game Pass.

Hoy, MachineGames reveló una nueva e intensa escena de su próximo juego de aventuras, Indiana Jones y el Gran Círculo™. Esta revelación mostró un enfrentamiento crucial en la nieve donde Indiana Jones y Gina Lombardi hacen un descubrimiento en lo profundo del Himalaya. Esta cinemática ofreció un adelanto de cómo los elementos narrativos del juego y la colaboración con Lucasfilm Games ayudan a brindar una nueva y auténtica experiencia de Indiana Jones. En Indiana Jones y el Gran Círculo™, los jugadores se pondrán en la piel del icónico aventurero, Indiana Jones, en una aventura en primera persona para un solo jugador ambientada entre los eventos de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida™ e Indiana Jones y la Última Cruzada™ para descubrir uno de los mayores misterios de la historia. El año es 1937, fuerzas siniestras están recorriendo el mundo en busca del secreto de un antiguo poder conectado al Gran Círculo, y solo una persona puede vencerlas: Indiana Jones. Indiana Jones y el Gran Círculo se lanzará a finales de este año, así que mantente atento a las actualizaciones.

Y de la mano de nuestros socios, pudimos ver la jugabilidad de Assassin’s Creed Shadows, conocer a los futuros miembros de tu equipo en el esperado Dragon Age: The Veilguard, así como estrenos y actualizaciones de próximas joyas como Mixtape, Winter Burrow y Expedition 33, entre muchos otras.

Los jugadores pudieron profundizar también en el nuevo Call of Duty: Black Ops 6. Puedes ver el Call of Duty: Black Ops 6 Direct en este enlace.

Además, hemos revelado tres nuevas opciones de consolas Xbox Series X|S que se unirán a nuestra gama actual estas Navidades en mercados seleccionados. Anunciaremos su disponibilidad y el precio de venta al público estimado (PVP) regional cuando compartamos los detalles de las reservas en los próximos meses.

Para más información sobre todo lo anunciado en el Xbox Games Showcase y en el Call of Duty: Black Ops 6 Direct, consulta el resumen completo en Xbox Wire, así como las publicaciones de Xbox Wire dedicadas a Gears of War: E-Day, State of Decay 3 y South of Midnight.

