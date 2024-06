ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE, ya disponible

Es momento de embarcarte en una nueva aventura llena de secretos en ELDEN RING Shadow of the Erdtree. La tan esperada expansión de ELDEN RING de Bandai Namco Entertainment Inc. y FromSoftware, Inc. añade un nuevo capítulo al título ganador de múltiples premios “Juego del Año” y que ha vendido 25 millones de unidades. La expansión ya está disponible en varias versiones, incluyendo una edición de coleccionista, así como paquetes que incluyen el juego base para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam®.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree añade una experiencia nueva que expande el intrigante mundo creado por el director de FromSoftware, Inc., Hidetaka Miyazaki, y George R. R. Martin, autor de la serie de fantasía «Canción de Hielo y Fuego».

En ELDEN RING Shadow of the Erdtree los jugadores se adentran en la Tierra Sombría para embarcarse en una nueva aventura llena de misterios y peligros, iniciando un viaje donde se enfrentarán a imponentes jefes y descubrirán nuevos hechizos, habilidades, armas y armaduras.

Para obtener más información sobre ELDEN RING Shadow of the Erdtree y otros títulos de Bandai Namco Europe, por favor visita: https://www.bandainamcoent.eu.

