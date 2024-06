Compartir Facebook

Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana con muchas presentaciones de juegos. Bethesda ofrece un primer adelanto de DOOM: The Dark Ages, nuevos detalles sobre Indiana Jones y el Gran Círculo, la expansión Shattered Space de Starfield y mucho más en el Xbox Games Showcase

Esperamos que hayas disfrutado con las novedades presentadas por Bethesda en el Xbox Games Showcase de hoy. Puedes ver resúmenes de todo lo que hananunciado en Bethesda.net.

DOOM: The Dark Ages

id Software ha revelado la última entrega de su ovacionada saga, DOOM®: The Dark Ages. Este shooter de acción en primera persona para un solo jugador, precuela de los aclamados DOOM (2016) y DOOM Eternal, pondrá a los jugadores en la ensangrentada piel del DOOM Slayer, la superarma de reyes y dioses creada para combatir en una guerra medieval contra el infierno.

Los jugadores destrozarán a los enemigos con sus armas favoritas, como la superescopeta, y también podrán empuñar un arsenal triturahuesos completamente novedoso que incluye la nueva y versátil sierra de escudo. Ábrete paso por campos de batalla infestados de demonios mientras libras un combate sin piedad inspirado en el DOOM original. Surca los cielos a bordo del feroz dragón cibernético y machaca a los demonios titánicos en el descomunal meca Atlan. DOOM: The Dark Ages, la cinematográfica historia que narra el origen de la rabia del Slayer, llegará a Game Pass, Xbox Series X | S, PC y PlayStation 5 en 2025.

Indiana Jones y el Gran Círculo revela un momento cinematográfico clave

Hoy, MachineGames reveló una nueva e intensa escena de su próximo juego de aventuras, Indiana Jones y el Gran Círculo™. Esta revelación mostró un enfrentamiento crucial en la nieve donde Indiana Jones y Gina Lombardi hacen un descubrimiento en lo profundo del Himalaya. Esta cinemática ofreció un adelanto de cómo los elementos narrativos del juego y la colaboración con Lucasfilm Games ayudan a brindar una nueva y auténtica experiencia de Indiana Jones.

Mira el video de hoy aquí:

En Indiana Jones y el Gran Círculo™, los jugadores se pondrán en la piel del icónico aventurero, Indiana Jones, en una aventura en primera persona para un solo jugador ambientada entre los eventos de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida™ e Indiana Jones y la Última Cruzada™ para descubrir uno de los mayores misterios de la historia. El año es 1937, fuerzas siniestras están recorriendo el mundo en busca del secreto de un antiguo poder conectado al Gran Círculo, y solo una persona puede vencerlas: Indiana Jones. Indiana Jones y el Gran Círculo se lanzará a finales de este año, así que mantente atento a las actualizaciones.

Starfield – Bethesda Game Studios revela la expansión Shattered Space y la actualización de junio

Hoy, Bethesda Game Studios reveló los primeros detalles de Starfield: Shattered Space, la nueva expansión de historia para Starfield. Un poder misterioso se agita en la ciudad de Dazra, la capital del mundo natal oculto de la Casa Va’Ruun. Investiga una amenaza cósmica aterradora, explora un nuevo planeta y encuentra armas, trajes espaciales y equipos únicos en esta nueva aventura.

También se anunció durante la presentación de hoy la actualización de junio de Starfield. Disponible para descargar esta noche en PC y consola, la actualización de junio de Starfield incluye el lanzamiento de Creations, nuevas funciones de caza de recompensas y misiones de Trackers Alliance, combate cuerpo a cuerpo mejorado y más.

Creations trae soporte oficial de mods a Starfield. Los jugadores ahora pueden descubrir y jugar contenido nuevo de Creadores y Bethesda Game Studios directamente en el juego a través del menú de Creations. El Creation Kit, el kit de herramientas oficial para Starfield, también está disponible para descargar de forma gratuita en Steam y pone el poder de crear nuevo contenido en manos de la comunidad. Cualquiera en la comunidad puede hacer Creations y subirlas a la plataforma de Creations.

Mira el tráiler

Fallout 76: Skyline Valley disponible el 12 de junio

Bethesda Game Studios se complace anunciar Skyline Valley, la próxima gran expansión de Fallout 76. Estará disponible gratis el 12 de junio en todas las plataformas para los jugadores de Fallout 76. Skyline Valley amplía por primera vez el mapa de Fallout 76 con la zona meridional de Shenandoah, donde los jugadores investigarán el origen de una tormenta eléctrica que azota la región y descubrirán los misterios que rodean el Refugio 63 y a sus moradores, así como la nueva y electrificante variante necrófaga: los Perdidos.

Tienes el tráiler de lanzamiento de Skyline Valley

Fallout 76: Skyline Valley permite a los jugadores explorar una región totalmente nueva formada por las colinas de Shenandoah; también te presentará una historia inédita que presenta a los habitantes del Refugio 63: los necrófagos. En esta próxima expansión, te enfrentarás a una variante de necrófago cargado con armas y armaduras electrificadas, cuyo origen tendrás que descubrir. Además, deberás perseguir tormentas en el nuevo evento público Aficiones peligrosas y enfrentarte a unos jefes de región que se acaban de incorporar al juego: los goliats de tormenta. No te pierdas el montón de contenido e historias que llega a Fallout 76: Skyline Valley.

Fallout 76: Skyline Valley estará disponible el 12 de junio en Steam, Xbox One, Xbox Series X|S y PlayStation 5 y 4. Fallout 76 también está disponible con Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra.

The Elder Scrolls Online – Sorpresas para todos en el nuevo tráiler

Para celebrar el 10.º aniversario de The Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios ha presentado un nuevo tráiler de juego en el que se resaltan las muchas maneras que tienen los jugadores nuevos y veteranos de disfrutar con el juego y la increíble comunidad que lo acompaña. Además, en el tráiler se ha anunciado que la suscripción de The Elder Scrolls Online, ESO Plus, es gratis para todo el mundo hasta el 19 de junio. Esta prueba de ESO Plus incluye todos los capítulos pasados, salvo Gold Road en todas las plataformas y Necrom en consolas, además de acceso a todo el contenido de los DLC anteriores que se ha añadido a TESO desde su lanzamiento, allá por 2014.

Disfruta del tráiler

A principios de este mes, se publicó para PC Gold Road, el último capítulo de The Elder Scrolls Online, que incluye 30 horas de contenido con misiones principales y una nueva zona, el Bosque Occidental, además del novedoso sistema de escribanía[M(1] . Este capítulo concluye la saga Sombras sobre Morrowind, iniciada en 2023 con la historia de Ithelia, la princesa olvidada. The Elder Scrolls Online: Gold Road ya está disponible para PC y Mac, y lo estará en Xbox y PlayStation el 18 de junio.

