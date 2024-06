Anunciado Life is Strange: Double Exposure que se estrenará el 29 de octubre

Compartir Facebook

Hoy, durante el evento Xbox Games Showcase de 2024, SQUARE ENIX® ha anunciado LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, la próxima entrega de esta aplaudida serie de aventuras narrativas. Desarrollado por Deck Nine Games, Life is Strange: Double Exposure es una nueva historia de misterio sobrenatural en la que hay que resolver un asesinato, y cautivará a quienes ya conocen la serie y a quienes todavía no. Life is Strange: Double Exposure llegará a las consolas Xbox Series X|S, PlayStation 5® y PC el 29 de octubre de 2024, y también estará disponible en Nintendo Switch .

Max Caulfield, la fotógrafa residente de la prestigiosa Universidad de Caledon, encuentra a su nueva mejor amiga, Safi, muerta en la nieve. Ha sido asesinada. Para salvarla, Max intenta rebobinar el tiempo, un poder que hace años que no usa. Esto no funciona, y en su lugar Max abre un portal a una línea temporal paralela en la que Safi sigue viva ¡y sigue corriendo peligro! Max es consciente de que el asesino volverá a actuar, en ambas realidades.

Solo Max puede cruzar entre las dos líneas temporales paralelas para resolver y evitar el mismo asesinato.

El tráiler del anuncio Life is Strange: Double Exposur

Se revelará más información sobre Life is Strange: Double Exposure durante la presentación en directo que tendrá lugar el 13 de junio a las 18:00 CEST en el canal de Life is Strange e

n YouTube. En la presentación descubriremos un montón de curiosidades sobre el desarrollo de esta emocionante aventura nueva y veremos en exclusiva imágenes inéditas del juego.

Life is Strange: Double Exposure estará disponible en tres ediciones: estándar, Deluxe y Ultimate. Ya es posible reservar la Ultimate Edition para acceder a los dos primeros capítulos el 15 de octubre de 2024, dos semanas antes del lanzamiento del juego completo.

Todos los detalles sobre cada edición están disponibles en lifeisstrange.com.

Life is Strange: Double Exposure llegará a las consolas Xbox Series X|S, PlayStation 5® y PC a través de Steam y Windows Store el 29 de octubre de 2024.

Próximamente se publicarán más detalles sobre el lanzamiento del juego para Nintendo Switch.

Más información en la página web de Life is Strange: https://lifeisstrange.square-enix-games.com

