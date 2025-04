Nintendo Direct. Se presenta la consola Nintendo Switch 2 y ya tiene fecha oficial de venta

Compartir Facebook

Nintendo presenta la sucesora de Nintendo Switch que podría cambiar las reglas del juego. Te contamos en directo el evento de presentación de la nueva Nintendo Switch 2.

Nintendo por fin ha hecho oficial la consola Nintendo Switch 2 tras años de rumores, filtraciones y especulaciones.Todos los detalles de la nueva consola en directo en frikipandi.

Entre sus características, este dispositivo tiene una pantalla de 7,9 pulgadas que puede reproducir hasta 120 imágenes por segundo con colores iluminados para ofrecer más contrastes, además, como era de esperar, los renovados Joy-Con 2 llevan imanes para unirse al cuerpo de la consola mediante un sistema de imantado, teniendo en cuenta que pueden usarse como ratón. Nuevos cartuchos de juego tienen velocidades de lectura más rápidas. Habrá nuevas tarjetas microSD especiales para la Nintendo Switch 2. Sale a la venta el 8 de junio.

El 2 de abril apuntarlo en vuestros calendarios, ya que es la fecha en la que Nintendo presentará de manera oficial la Nintendo Switch 2. Aunque ya gracias a este Nintendo Direct

Resulta que tiene un nuevo botón. El botón “C” activa Game Chat, una nueva función que permite a los jugadores comunicarse por voz, compartir pantalla e incluso realizar videollamadas. Sí, videollamadas. ¿Nintendo o una fusión inesperada con Discord?

Cómo ver el anuncio de la Nintendo Switch 2

La retransmisión podrá seguirse en directo desde el canal oficial de YouTube de Nintendo, así como a través de su página web.

También se ha presentado los videojuegos estarán disponibles a partir del 5 de junio:

Mark Kart World

The Legend of Zelda: The Wind Waker.

SOULCALIBUR II.

F-ZERO GX.

Donkey Kong Bananza

Más juegos:

‘Street Fighter 6’, ‘Hades 2’, ‘Daemon X Machina Titanic Soon’ y ‘Split Fiction’, ‘Tony Hawk’, ‘Hitman World of Assassination’, ‘EA Sports FC’, ‘La saga Yakuza’, ‘Project 007’, Drag & Drive, Elden Ring , ‘Zelda Breath of The Wild’, ‘Tears of The Kingdom’, ‘Hogwarts Legacy’, ‘Star Wars Outlaws’ y ‘Kirby y el mundo olvidado’.

Nintento Switch 2 permitirá jugar a los juegos clásicos de Nintendo Switch Online +.

¿Cuál es el precio de la Nintendo Switch 2?

Ya sabemos precio oficial de lanzamiento de la Nintendo Switch 2 dependiendo de los packs tendrá un coste u otro.

Una de ellas consiste en una Nintendo Switch 2 normal, sin ningún añadido, y su precio será de 469,99 euros. La otra opción a escoger será una Nintendo Switch 2 junto a Mario Kart World, si bien el videojuego de conducción llegará en formato digital. El precio de este pack será de 509,99 euros.

Las reservas de Nintendo Switch 2 se abrirán a partir del 8 de abril en My Nintendo Store, si bien solo los suscriptores de Nintendo Switch Online que reciban una invitación podrán realizar dicha reserva.

Las claves de la nueva Nintendo Switch 2

Repasamos cómo es la nueva Nintendo Switch 2. Estas son las principales novedades de la nueva y esperada consola de Nintendo:

Pantalla más grande de 7,9 pulgadas

Uso del Joy-con como ratón

256 GB de espacio de descarga

Admite 120 fps/1080p

Posibilidad de cámara

Juegos triple AAA de ostros desarrolladores

Procesador NVIDIA Tegra T239 de cinco nanómetros

Tasa de refresco de hasta 120 FPS, pero esto depende del juego en cuestión. Además, la pantalla LCD HDR ofrece una frecuencia de 120 Hz.

Leer artículo completo en Frikipandi Nintendo Direct. Se presenta la consola Nintendo Switch 2 y ya tiene fecha oficial de venta