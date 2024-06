Tides of Tomorrow se deja ver en el Summer Game Fest Day of the Devs

Tides of Tomorrow es el nuevo título de DigixArt Studio, los creadores del aclamado Road 96, que ha debutado en el Summer Game Fest Day of the Devs con un impresionante tráiler que muestra a los espectadores la idea de juego.

Puedes ver el tráiler del anuncio Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow es un juego de aventuras ambientado en un planeta oceánico, Elynd, donde la vida se enfrenta a la extinción a causa de una enfermedad mortal.

Los jugadores tienen que explorar las distintas ciudades y pueblos flotantes del mundo, hacer frente a las amenazas e intentar encontrar una cura.

Frente a ti hay tres facciones diferentes, todas con sus propios pros y contras, y los jugadores tienen que elegir a sus aliados con cuidado, ya que cada decisión tiene el potencial de crear nuevos adversarios.

Además, las decisiones que tomen los jugadores tendrán consecuencias para otros que sigan sus pasos y el exclusivo sistema asíncrono del juego permite a los usuarios seguir a sus amigos o a los streamers que elijan y reaccionar ante sus acciones.

“Queríamos explorar un mundo diferente, en este caso el oceánico e inyectarle un poco de fantasía”, ha afirmado Yoan Fanise, director del estudio DigixArt. “Además, queríamos ampliar los límites de la forma en que construimos la narrativa de Road 96 y desarrollar una verdadera innovación en la narración; con Tides of Tomorrow, tus elecciones no solo afectan a tu mundo, sino también a otros jugadores. Creo que hemos conseguido algo muy innovador”.

Pon el juego en tu lista de deseos en el siguiente enlace: https://store.steampowered. com/app/2678080/Tides_of_ Tomorrow/

