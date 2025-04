Compartir Facebook

Hoy os dejamos Intergalactic: The Heretic Prophet es el nuevo videojuego de Naughty Dog el estidio que ha creado obras de arte con muy buenos videojuegos.

El célebre estudio autor de Crash Bandicoot, Uncharted y The Last of Us presentó anoche en la gala de The Game Awards su nuevo proyecto ambientado en el espacio.

SIE ha anunciado también The Last of Us Parte II Remastered para PC y un nuevo contenido para Helldivers II.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Intergalactic: The Heretic Prophet es el nuevo videojuego de Naughty Dog. El título, que actualmente se encuentra en desarrollo para PS5, presenta una historia ambientada en el espacio y fue presentado anoche durante la gala de The Game Awards 2024. Puedes ver el primer tráiler

Intergalactic: The Heretic Prophet está protagonizado por Jordan A. Mun, quien explorando el espacio termina en Sempiria, un planeta lejano que lleva incomunicado con el universo exterior cientos de años. Jordan tendrá que usar todas sus habilidades e ingenio para ser la primera persona en más de 600 años en abandonar su órbita.

Con este título, Naughty Dog quiere seguir con su tradición de crear un viaje épico y emocional con los personajes como el centro de la trama. En palabras de Neil Druckman, director del estudio, “la jugabilidad de este juego será la más profunda en la historia de Naughty Dog, aplicando todo lo aprendido de nuestras franquicias anteriores».

Jordan está interpretada por Tati Gabrielle, y la banda sonora contará con colaboraciones musicales de la talla de Trent Reznor y Atticus Ross, ambos componentes de la banda reconocida internacionalmente Nine Inch Nails.

Además, durante la gala de anoche, Naughty Dog anunció que The Last of Us Parte II Remastered llegará a PC el próximo 3 de abril de 2025. El aclamado título llega a Steam y Epic con nuevos modos, mejora de calidad y mucho más. Está siendo remasterizado con la colaboración de Nixxes Software e Iron Galaxy Studios, que traerán la historia de Ellie y Abby a los jugadores de PC.

Puedes leer más sobre este anuncio en este artículo del blog de PlayStation.

Helldivers II también anunció contenido nuevo durante la entrega de premios, título que, además, se llevo el galardón a mejor juego multijugador en The Games Awards 2024. Omens of Tyranny es la nueva actualización para el divertido juego de Arrowhead Game Studios, que ya está disponible tanto en PS5 como en PC.

En esta nueva entrega los jugadores se enfrentarán a los Illuminate, seres desaparecidos hace un siglo que desafiarán a los reclutas con su poderosa tecnología mientras tratan de controlar mentalmente a los ciudadanos de la Súper Tierra. Conoce más detalles aquí sobre la trama y contenidos de esta nueva actualización.

Además, SIE ha desvelado el nuevo DualSense edición limitada de Helldivers II, así como un vinilo de la banda sonora. El mando estará disponible a partir del próximo 6 de febrero y se podrá reservar desde el 20 de diciembre en PlayStation Direct.

