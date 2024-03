Like a Dragon: Infinite Wealth celebra el 1 millón de copias con un conjunto de camisetas de juego

Like a Dragon: Infinite Wealth celebra el 1 millón de copias con un conjunto de camisetas de juego

Para celebrar el millón de copias que ha vendido en menos de una semana Like a Dragon: Infinite Wealth y los elogios que ha recibido por parte de la crítica, SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio presentan un conjunto de camisetas dentro de juego que ya está disponible gratis en todas las plataformas. Like a Dragon: Infinite Wealth salió el 26 de enero de 2024, y el hito del millón de unidades vendidas en una semana lo convierte en el título de la serie Like a Dragon (anteriormente Yakuza) que antes ha alcanzado esta cifra.

El conjunto incluye 11 camisetas únicas que pueden ponerse todos los miembros del grupo. Se puede acceder a él a través del espacio de selección de ropa del Rincón Alohappy. Quien tenga Like a Dragon: Infinite Wealth puede acceder gratis a estos elementos cosméticos, que se adquieren automáticamente al aplicar el parche 1.18.

Ciertas camisetas también se pueden adquirir internacionalmente en algunas tiendas físicas:

Aquí puedes volver a ver el tráiler de lanzamiento de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Acerca de Like a Dragon: Infinite Wealth

Dos héroes más grandes que la vida misma se unen guiados por el destino, o quizás, por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe enfrentar sus últimos días. Experimenta un sistema de combate único con batallas dinámicas y frenéticas de RPG donde el campo de batalla se convierte en tu arma, y en el que todo vale. Disfruta de la vida en Japón y explora todo lo que ofrece Hawái en una aventura tan grande que abarca todo el Pacífico.

Like a Dragon: Infinite Wealth ya disponible PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y en formato PC (Steam).

Para más información sobre el juego visita: https://infinitewealth.sega.com

Leer artículo completo en Frikipandi