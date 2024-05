Estrenada la demo de Banishers: Ghosts of New Eden

¡Ya disponible la demo gratuita jugable de Banishers: Ghosts of New Eden!

Focus Entertainment y DON’T NOD se complacen en anunciar que Banishers: Ghosts of New Eden ha estrenado una demo jugable en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam , ¡compatible con los datos guardados! Prueba el juego gratis antes de sumergirte junto a Antea y Red en el atmosférico y rico mundo de New Eden.

Vida para los vivos, muerte para los muertos

Descubre ahora el título más ambicioso de DON’T NOD con su demo gratuita jugable en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. Juega a la primera misión del juego y conoce la historia de Antea y Red como cazadores de fantasmas enviados para acabar con la maldición de New Eden. Las partidas guardadas de la demo se pueden transferir al juego completo, lo que permite a los usuarios trasladar su progreso.

En Banishers: Ghosts of New Eden, los jugadores se meten en la piel de Antea Duarte y Red mac Raith, dos experimentados cazadores de espíritus enviados a New Eden en una misión para ayudar a los colonos. Los riesgos aumentan drásticamente cuando Antea muere trágicamente durante un ataque imprudente, convirtiéndose en uno de los propios fantasmas a los que desprecia. Este giro catastrófico de los acontecimientos deja a Red dividido entre la defensa de su juramento de proteger a los vivos de los espíritus malévolos y la devastadora realidad del estado de su mentora y amante Andrea.

Puedes volver a ver el tráiler con la opinión de la prensa del juego

Banishers: Ghosts of New Eden y su demo oficial ya están disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC. Suscríbete al boletín para recibir la última información exclusiva y las próximas ofertas especiales de Banishers: Ghosts of New Eden y todo el catálogo de Focus.

