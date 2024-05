Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Nintendo presenta Nintendo World Championships: NES Edition, una trepidante competición a toda velocidad

Más de 150 retos speedrun procedentes de 13 juegos clásicos de NES en este nuevo título, que llega a Nintendo Switch el 18 de julio.

¿A cuánta velocidad podrías hacerte con todas las monedas de la pantalla en Super Mario Bros.? ¿O conseguir la espada al principio de The Legend of Zelda? ¿O completar el primer nivel de Super Mario Bros. 3? ¿Serías capaz de hacerlo más rápido que tus amigos? ¿Y más rápido que el resto del mundo? ¡Ha llegado el momento de averiguarlo!

El 18 de julio, Nintendo World Championships: NES Edition (solo en formato digital) da el pistoletazo de salida a su competición mundial, en Nintendo Switch y desde hogares de todo el planeta. Para hacerte una idea de lo que ofrece este juego y poner la nostalgia a tope, sumérgete, a modo de cursillo intensivo, en el tráiler de presentación de Nintendo World Championships: NES Edition.

Nintendo World Championships: NES Edition rinde homenaje al inolvidable campeonato presencial Nintendo World Championships, que tuvo lugar en 1990, 2015 y 2017; y reta a los jugadores a competir en pequeños desafíos tomados de grandes éxitos clásicos. Jugadores de toda la vida y jóvenes gamers pueden disfrutar del subidón de adrenalina que suponen más de 150 retos speedrun, procedentes de 13 juegos clásicos de NES.

Calienta motores creando y batiendo tus propios récords en el modo Speedrun, para un solo jugador, desbloqueando nuevos desafíos y pines exclusivos a medida que avanzas. Después, compite de forma local –hasta ocho jugadores*– en el modo Fiesta. Quienes cuenten con una suscripción activa a Nintendo Switch Online** también tendrán acceso al modo Campeonato Mundial, y podrán presentar los mejores tiempos que hayan logrado en cinco retos (que rotarán cada semana), para intentar hacerse un hueco en la clasificación mundial.

Pon a prueba tu brío en desafíos speedrun tomados de estos títulos de NES.

• Balloon Fight.

• Donkey Kong.

• Excitebike.

• Ice Climber.

• Kid Icarus.

• Kirby’s Adventure.

• Metroid.

• Super Mario Bros.

• Super Mario Bros. 2.

• Super Mario Bros. 3.

• Super Mario Bros. The Lost Levels.

• The Legend of Zelda.

• Zelda II: The Adventure of Link.

Y si la consola NES ocupa un lugar muy especial en tu corazón, prepárate para el lanzamiento del set Deluxe de Nintendo World Championships: NES Edition, también disponible a partir del 18 de julio. Este pack de edición especial incluye una versión física del título, un lote de cinco pines coleccionables, 13 tarjetas ilustradas conmemorativas (una por cada juego clásico de NES incluido en este título) y una réplica del legendario game pak dorado de NES (solo para exposición, con soporte incluido), en recuerdo del que se entregaba como premio en el Nintendo World Championships original de 1990.

En Europa, el set Deluxe de Nintendo World Championships: NES Edition estará disponible de manera exclusiva en My Nintendo Store. Próximamente habrá más información sobre la opción “Mostrar interés” relacionada con esta edición especial.

. Leer artículo completo en Frikipandi Nintendo presenta Nintendo World Championships: NES Edition, una trepidante competición a toda velocidad