Celebra el MAR10 Day con estos descuentos y recompensas exclusivos

Recupera el 10% de tus compras en puntos de oro, llévate un cuaderno de regalo al comprar juegos de Mario y colecciona un surtido de partes de iconos de usuario procedentes de juegos de Super Mario

Este domingo 10 de marzo es el MAR10 Day y hay muchas formas de celebrarlo. Descubre, en la eShop de Nintendo y en My Nintendo Store, todas las recompensas exclusivas y los descuentos que encontrarás en una selección de juegos y artículos de merchandising protagonizados por Mario y sus amigos.

Del 7 al 24 de marzo puedes recuperar un 10% de tu compra en puntos de oro, para utilizarlos en próximas adquisiciones. Para ello, basta con comprar alguno de los títulos seleccionados de Mario* para Nintendo Switch ―una lista que incluye Super Mario Bros. Wonder― en la eShop de Nintendo, o canjear un código de descarga para uno de estos títulos durante el periodo de promoción. ¡Y podrás descargarte un fondo de pantalla gratuito! En My Nintendo Store podrás disfrutar de un descuento del 30% en una selección de artículos de merchandising protagonizados por Mario y sus amigos. Los usuarios de My Nintendo Store, además, recibirán un exclusivo cuaderno de regalo** al adquirir una selección de juegos de Mario hasta el 7 de abril.

Durante todo el mes de marzo, los suscriptores de Nintendo Switch Online*** pueden celebrar el MAR10 Day llevándose un surtido de partes de iconos de usuario de una selección de juegos de Super Mario, a modo de recompensa exclusiva. También pueden completar una misión especial jugando al clásico de Super NES Super Mario World, para ganar puntos de platino. Encontrarás más información al respecto en la aplicación Nintendo Switch Online de tu consola Nintendo Switch.

Permanece atento a nuestros canales oficiales en redes sociales para descubrir todas las novedades del MAR10 Day. ¡Y celébralo con nosotros!

