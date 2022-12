GeForce NOW recibe The Witcher 3 next-gen y 6 juegos más

NVIDIA ha anunciado las novedades que llegan esta semana a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. Entre los principales añadidos, destaca la actualización de nueva generación para The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, que pone el juego al día y le añade efectos con trazado de rayos de última generación, como iluminación general, oclusión ambiental, reflejos y sombras con ray tracing. Los usuarios con cuenta Prioritaria y RTX 3080, podrán disfrutar del trazado de rayos en tiempo real y de la mejora de rendimiento otorgada por NVIDIA DLSS.



Con la actualización de esta semana, los miembros que jueguen a la versión Origin de los juegos de Electronic Arts podrán acceder a dichos títulos en GeForce NOW, así como a los contenidos, a las partidas salvadas en la nube y a las listas de amigos, comenzando por Battlefield 2042, recientemente disponible en el servicio de NVIDIA.

Junto a The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, 6 nuevos títulos están disponibles en la biblioteca de GeForce NOW:

Master of Magic (Nuevo en Steam)

Roller Champions (Nuevo en Steam)

Wavetale (Nuevo en Steam)

Cosmoteer: Starship Architect & Commander (Steam)

Floodland (Steam)

Marvel’s Midnight Suns (Epic Games Store)





tiene algo para todos, desde títulos RTX ON con gráficos cinematográficos, juegos que se pueden disfrutar en dispositivos móviles con NVIDIA ha aprovechado este anuncio para recordar a los usuarios que ya están disponibles las tarjetas regalo de GeForce NOW, con las cuales se puede acceder a las membresías RTX 3080 o Prioritaria y beneficiarse de las últimas tecnologías aplicadas al juego en la nube. GeForce NOW tiene algo para todos, desde títulos RTX ON con gráficos cinematográficos, juegos que se pueden disfrutar en dispositivos móviles con controles táctiles mejorados , e incluso títulos exclusivos para PC que se pueden jugar en Mac. GeForce NOW transmite juegos que los usuarios ya poseen en algunas de las tiendas digitales de juegos más populares como Steam, Epic Games Store, Ubisoft y GOG.com, y les permite llevar sus guardados en la nube en casi cualquier dispositivo.

