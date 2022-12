Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy TikTok celebra 2022: un año verdaderamente #ParaTi TikTok ha hecho balance de 2022. Un año en el que la comunidad ha podido reir, aprender, entretenerse e inspirarse en TikTok celebrando la autoexpresión mediante el descubrimiento, la creación y el intercambio de contenidos que capturaron la imaginación colectiva.

Este año, TikTok ha sido el lugar en el que se ha disfrutado más que nunca la alegría de aprender algunos nuevos consejos para hacer nuestras vidas más fáciles, cocinar nuestro camino a través de aventuras culinarias, pasar las páginas de nuestros libros favoritos, cantar junto a la comunidad las canciones más populares de la plataforma, y mucho más.

Publicidad, pymes y, sobre todo, mucho entretenimiento

Sin duda, 2022 ha sido el año en el que TikTok se ha consolidado como el principal destino para el entretenimiento. Un año en el que, por ejemplo, Rosalía ha presentado su último lanzamiento, MOTOMAMI, a través de una actuación única que se retransmitió en exclusiva a través de TikTok LIVE y que cautivó a todos los amantes de la música a nivel mundial. Además, 2022 también ha sido el año en el que la plataforma también lanzó “TikTok Classics – memes y éxitos virales”, su primer disco junto con Warner Classics con versiones clásicas de algunas de las 18 canciones más virales de TikTok que fueron reinterpretadas por la prestigiosa Deutsches Filmorchester Babelsberg.

En el ámbito deportivo, 2022 ha sido un año lleno de hitos. En abril, GOL ofreció el partido que enfrentaba a la Real Sociedad contra el Real Betis en vertical y en abierto a través de TikTok, que superó los 500.000 espectadores únicos, más de 1,2 millones de “me gusta” y más de 68.000 comentarios. De igual manera, el deporte femenino también tuvo un lugar destacado en TikTok que se convirtió en el patrocinador oficial de la UEFA Women´s EURO 2022, una asociación que permitió impulsar esta competición de fútbol y hacerla aún más visible para una audiencia de más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial.

Pero este no fue el único patrocinio, ya que en 2022 el cine también inundó TikTok, convirtiéndose la plataforma en el socio destacado de la 70ª edición del Festival de San Sebastián, una asociación inédita para uno de los festivales más prestigiosos del mundo.

“TikTok es entretenimiento. Y este año además hemos visto la máxima innovación puesta al servicio del entretenimiento. Desde espectáculos musicales grabados con móviles, hasta partidos de fútbol emitidos por primera vez en directo y en formato vertical. En TikTok se escribe el entretenimiento con mayúsculas, y nos sentimos muy agradecidos de que así sea”, asegura Soraya Castellanos, responsable de Contenidos, Comunidad y Asociaciones de TikTok España y Portugal.

Por último, este año lleno de entretenimiento no podía terminar sin conectar y reconocer a la comunidad, como ocurrió con la puesta en marcha del primer Consejo de Creadores en España, con el objetivo de comprender y atender mejor las necesidades de la comunidad y mejorar así la experiencia de usuario, o premiar a todos estos creadores de TikTok que llenan de contenido la plataforma a través de la creatividad y de contenidos únicos. De esta manera, TikTok celebró los premios For You Fest para reconocer la creatividad, la diversidad y el talento de la comunidad española de la plataforma en categorías como deportes, entretenimiento, comedia, educación, gaming, diversidad, música, moda y belleza, y lifestyle.

2022 también fue un año en el que las marcas utilizaron toda su creatividad e ingenio para crear campañas increíbles dentro de TikTok. La compañía celebró este año sus primeros TikTok Awards que premiaron a la campaña más creativa (Greatest creative – KFC), la que tuvo mejor performance (Greatest Performance – Samsung) y la mejor de la mejor (Greatest TikTok – Durex). Estas campañas demostraron que en TikTok la creatividad va estrechamente unida al performance y que la educación a través del entretenimiento no sólo incrementa las interacciones con los usuarios claves, sino también incrementa las ventas.

“TikTok ha supuesto un cambio en el paradigma de la industria publicitaria, permitiendo a las marcas sacar su lado más humano, comprometido y creativo, en un entorno seguro y acogedor. En la plataforma las marcas que actúan como creadores y las que innovan son las que tienen más éxito, no sólo en interacciones, sino en resultados de ventas. Ser auténtico, saber cómo utilizar las herramientas de la plataforma, e innovar, es lo que garantiza el éxito”, afirma Teba Lorenzo, directora de Relaciones con las Marcas de TikTok España.

Pero no todo fueron empresas grandes, sino que las pymes también tuvieron un papel protagonista en TikTok, especialmente con la celebración del día de la mujer emprendedora en el que se reunieron varias emprendedoras de la plataforma para dar visibilidad a la importancia del emprendimiento femenino dentro de TikTok.

La seguridad y la diversidad han tenido un papel protagonista en 2022

La seguridad y la privacidad son dos de las prioridades de TikTok y este 2022 la plataforma también ha continuado avanzando en este sentido, lanzando nuevas funcionalidades como los descansos del tiempo en pantalla para hacer un uso más consciente y equilibrado de TikTok.

Además, TikTok también está colaborando con la Fundación Cibervoluntarios para lanzar el “Campus TikTok”, un programa que ofrece talleres gratuitos y recursos educativos a adolescentes, familias y docentes, para que la comunidad más joven de TikTok descubra las oportunidades que ofrece como plataforma de entretenimiento, creatividad y de aprendizaje.

De igual manera, durante este año TikTok ha servido como una altavoz para la diversidad y la inclusión, desarrollando herramientas y funcionalidades, para impulsar a su comunidad de más de mil millones de personas en el mundo a fomentar una comunidad segura y tolerante que permita educar en valores, además de generar momentos de entretenimiento.

Un año para celebrar con los creadores

Para poder despedir el año, TikTok organizó un encuentro con varios creadores de contenido de categorías muy diversas como cocina, arte, magia o música, que pudieron contar sus increíbles historias y mostrar de lo que son capaces.

Koldo Royo, chef con una estrella Michelín y creador de TikTok, @koldoroyo, aseguró: “Yo entré a TikTok para poder acercar la cocina a la gente de manera sencilla y divertida, y rápidamente me di cuenta de que ésta era la plataforma indicada. Gracias a TikTok puedo tener mi propia “ventana” y llegar a un montón de casas donde poder enseñar las recetas que más me gustan de manera práctica y sencilla para que todos puedan hacerlas en sus casas. Gracias a TikTok me he convertido en el abuelete que cocina contigo y que disfruta como nadie compartiendo ese tiempo en familia”.

Marc Llivina, ilustrador y creador de TikTok, @marcllivina, declaró: “Una vez llegué a TikTok y entendí la plataforma no he parado de crecer. Yo empecé en TikTok mostrando mis dibujos y enseñando a la gente que se puede hacer arte con prácticamente cualquier cosa, y gracias a toda esta visibilidad he podido potenciar mi carrera profesional y colaborar tanto con grandes marcas como recibir encargos de las personas que han formado mi comunidad en TikTok”.

Adrilox, mago y creador de TikTok, @adrilox7, afirmó: “Yo entré a TikTok con el objetivo de crear momentos mágicos e inolvidables a través de mis trucos. La visibilidad que me ha dado TikTok durante este tiempo ha sido increíble e incluso mis vídeos han traspasado las fronteras de España llegando a multitud de personas alrededor del mundo”.

Carmen de la Fuente, DJ y creadora de TikTok, @carmendelafuente, dijo: “Me encanta TikTok porque me permite compartir mi trabajo y mostrar y compartir mis sesiones favoritas. Cuando empecé a subir contenido a TikTok durante la pandemia, nunca me imaginé el impacto y la visibilidad que iba a lograr, lo cual me ha permitido profesionalizarme, llegar a otros países, e incluso me ha ayudado a conseguir oportunidades a nivel profesional y colaborar con marcas”.

Charlie USG, cantante y creador de TikTok, @charlieUSG, declaró: “Yo empecé cantando mis canciones en la Gran Vía de Madrid por la visibilidad que me podía dar. No obstante, después de entrar a TikTok me di cuenta de que la plataforma podía ser una herramienta de promoción muy importante para mis canciones ya que a la gente le gustaba este contenido. Además, a nivel de usuario, también utilizo TikTok de manera regular y es una forma muy buena para mí de descubrir nuevos artistas alrededor del mundo”.

. Leer artículo completo en Frikipandi TikTok celebra 2022: un año verdaderamente #ParaTi