Ya disponible el nuevo DLC de Minecraft – Avatar Legends

Siempre he querido embarcarme en un viaje épico y convertirme en un héroe mítico . ¿Importa que soy el tipo de jugador de Minecraft que se pierde sin coordenadas? ¡No! ¿Importa si la mayor parte de mis aventuras terminan en corazones centelleantes? ¡Doble no! Porque la aventura que llama a nuestra puerta hoy no se trata de enredaderas, Endermen o cualquier cosa que hayas visto antes en Minecraft. Esta aventura pregunta: ¿puedes dominar los cuatro elementos? ¿Puedes convertirte en el héroe ? ¡Descúbrelo en el nuevo y épico DLC de Avatar Legends * de Nickelodeon y Gamemode One, que se lanza hoy!